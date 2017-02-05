Сбежавшие из соцучреждения девочки-подростки найдены

Сотрудники уголовного розыска осматривали чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропали несовершеннолетние, отрабатывали крупные торговые центры и развлекательные учреждения. Ориентировка с приметами девушек была направлена в другие территориальные органы внутренних дел. В результате удалось выяснить, что пропавшие находились у родственника одной из них.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время обе девочки находятся в социальном учреждении. По данным инспекторов ПДН, в отношении них никаких противоправных действий не совершалось. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.