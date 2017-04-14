Сбербанк запустил вклад «Память поколений», приуроченный ко Дню Победы
Сбербанк запустил новый вклад «Память поколений», приуроченный к празднованию Дня Победы.
Максимальная процентная ставка по продукту составит 7% годовых. Вклад «Память поколений» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и в интернет-банке Сбербанк Онлайн в период с 13 апреля по 31 мая 2017 года.
При размещении от 10 тыс. до 1 млн рублей ставка составит 6,4% годовых, от 1 млн рублей — 7% годовых. Срок размещения вклада: 3 месяца.
Сумма из расчёта 1 рубль с каждой полной тысячи рублей, внесённой на вклад, при зачислении процентов за основной срок вклада перечисляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений».
Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.
Вклад «Память поколений» расширил депозитную линейку Сбербанка. По продукту «Сохраняй» действует ставка до 6,23%, пополнение или частичное снятие средств не предусмотрено. Предложение «Пополняй» позволяет получить до 5,72% годовых и дополнительно вносить деньги на вклад. Ставка по вкладу «Управляй» достигает 5,41%. Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов. Данные вклады можно открыть о офисах банка или через сервис «Сбербанк Онлайн» — в этом случае ставка по вкладу увеличивается на 0,5%.
С более подробной информацией об условиях и процентных ставках по вкладам можно ознакомиться на сайте sberbank.ru в разделе «Вклады».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банкаwww.sberbank.ru.
Максимальная процентная ставка по продукту составит 7% годовых. Вклад «Память поколений» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и в интернет-банке Сбербанк Онлайн в период с 13 апреля по 31 мая 2017 года.
При размещении от 10 тыс. до 1 млн рублей ставка составит 6,4% годовых, от 1 млн рублей — 7% годовых. Срок размещения вклада: 3 месяца.
Сумма из расчёта 1 рубль с каждой полной тысячи рублей, внесённой на вклад, при зачислении процентов за основной срок вклада перечисляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений».
Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.
Вклад «Память поколений» расширил депозитную линейку Сбербанка. По продукту «Сохраняй» действует ставка до 6,23%, пополнение или частичное снятие средств не предусмотрено. Предложение «Пополняй» позволяет получить до 5,72% годовых и дополнительно вносить деньги на вклад. Ставка по вкладу «Управляй» достигает 5,41%. Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов. Данные вклады можно открыть о офисах банка или через сервис «Сбербанк Онлайн» — в этом случае ставка по вкладу увеличивается на 0,5%.
С более подробной информацией об условиях и процентных ставках по вкладам можно ознакомиться на сайте sberbank.ru в разделе «Вклады».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банкаwww.sberbank.ru.
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