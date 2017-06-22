Сбербанк запустил новый инструмент сервиса E-invoicing — «Нулевую отчётность»

Предприниматели-клиенты Сбербанка теперь могут сформировать отчётность и отправить её в контролирующие органы в три клика в режиме онлайн. Функционал доступен пользователям системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».



Благодаря новой услуге в E-invoicing отчётность можно сдать самостоятельно без участия бухгалтера или сторонней компании — в онлайн-режиме. Сервис рассчитан в первую очередь на малый бизнес без какой-либо хозяйственной деятельности за отчётный период, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С соответствующей периодичностью можно подавать нулевые декларации в ФНС и ПФР.



Нулевые декларации формируются прямо в интерфейсе E-invoicing и отправляются в государственные органы в три клика: пользователь нажимает на кнопку «Нулевые отчёты», вводит минимальные данные и подписывает сформированные документы электронной подписью.



Весь процесс занимает несколько минут в противовес нескольким дням подачи документов в реальном времени. Если пользователь сдаёт нулевую отчётность регулярно, у него отпадает необходимость вводить данные повторно — они по умолчанию хранятся в сервисе.



Нулевая отчётность входит в пакет услуг «Дополнительного тарифа» E-invoicing, стоимость которого составляет 295 рублей в месяц.



Сервис E-invoicing также позволяет обмениваться юридически значимыми документами, сдавать обязательную отчётность в государственные органы в электронном виде и проверять деловых партнёров на благонадёжность.



Подробная информация о возможностях и тарифах на использование сервиса E-invoicing, а также обучающие видеоролики представлены на сайте sberbank.ru.



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.Сбербанка теперь могут сформировать отчётность и отправить её в контролирующие органы в три клика в режиме онлайн. Функционал доступен пользователям системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».