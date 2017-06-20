20 июня 2017 года,
17:18
$ 57.96    64.86   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Сбербанк запускает акцию со сниженными ставками по потребительскому кредиту на рефинансирование

Сбербанк запустил акцию по потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов. Дисконт составляет 1 п.п. к базовым условиям по продукту.

В рамках акции по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» предлагаются фиксированные процентные ставки: 12,9% годовых в рублях - на срок до 2-х лет включительно и 13,9% годовых в рублях – на срок от 2-х до 5-и лет. Акция действует до 31.07.2017 включительно.

Продукт позволяет погасить до 5 кредитов как взятых в других банках, так и в Сбербанке, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели. Максимальная сумма кредита – 3 млн. рублей.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно будет ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

***

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
Дата: 20 июня 2017 , 11:50
138
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В парке «Воронежские озера» расчистят дно Нижнего пруда
20 июня 2017
243
В парке «Воронежские озера» расчистят дно Нижнего пруда
Жители Самары смогут поближе познакомиться с «Александром Невским» и «Алексеем Толстым»
20 июня 2017
109
Жители Самары смогут поближе познакомиться с «Александром Невским» и «Алексеем Толстым»
Четыре компании подали заявки на строительство снегоплавильной станции в Самаре
20 июня 2017
208
Четыре компании подали заявки на строительство снегоплавильной станции в Самаре
В Самаре прошел ливень с градом
20 июня 2017
247
1
 
В Самаре прошел ливень с градом
Самарцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
20 июня 2017
210
Самарцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
В Самаре по улицам города пробегут невесты
20 июня 2017
403
В Самаре по улицам города пробегут невесты
В 2018 году праздничные дни в честь 23 февраля и 8 марта «уравняют»
20 июня 2017
164
В 2018 году праздничные дни в честь 23 февраля и 8 марта «уравняют»
Участники iВолги попросили Олега Фурсова показать Самару
20 июня 2017
126
Участники iВолги попросили Олега Фурсова показать Самару
Вторым по популярности транспортом у самарцев стали «маршрутки» и трамваи
20 июня 2017
245
4
Вторым по популярности транспортом у самарцев стали «маршрутки» и трамваи
Лента новостей
20 июня 2017 , 16:11
243
В парке «Воронежские озера» расчистят дно Нижнего пруда
На эти цели из бюджета города планируют потратить почти миллион рублей.
20 июня 2017 , 16:01
109
Жители Самары смогут поближе познакомиться с «Александром Невским» и «Алексеем Толстым»
В пятницу, 23 июня, на речном вокзале пройдёт День открытых дверей на круизных теплоходах.
20 июня 2017 , 15:11
208
Четыре компании подали заявки на строительство снегоплавильной станции в Самаре
В конкурсе на право заключения концессионного соглашения на создание снегоплавильной станции с...
20 июня 2017 , 15:09
247
 
В Самаре прошел ливень с градом
Во вторник, 20 июня, примерно в 14 часов в городе вместе с уже привычным дождем посыпался град....
20 июня 2017 , 14:31
210
Самарцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
В среду, 21 июня, с 21:00 до 22:30 на территории III очереди набережной реки Волги...
20 июня 2017 , 13:48
403
В Самаре по улицам города пробегут невесты
В воскресенье, 2 июля, в 13:00 состоится марафон «Я - Невеста». 
20 июня 2017 , 13:44
164
В 2018 году праздничные дни в честь 23 февраля и 8 марта «уравняют»
Федеральное министерство труда и защиты опубликовало постановление правительства РФ о переносе...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
8529
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
8079
7
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
6264
1
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
6210
2
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
Своими глазами: Как строится самарское метро
23 мая 2017
1089
1
Своими глазами: Как строится самарское метро
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена. 
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
26 мая 2017
1307
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
2 июня 2017
1150
2
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
 «СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
2 июня 2017
737
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.