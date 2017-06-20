Сбербанк запускает акцию со сниженными ставками по потребительскому кредиту на рефинансирование
Сбербанк запустил акцию по потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов. Дисконт составляет 1 п.п. к базовым условиям по продукту.
В рамках акции по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» предлагаются фиксированные процентные ставки: 12,9% годовых в рублях - на срок до 2-х лет включительно и 13,9% годовых в рублях – на срок от 2-х до 5-и лет. Акция действует до 31.07.2017 включительно.
Продукт позволяет погасить до 5 кредитов как взятых в других банках, так и в Сбербанке, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели. Максимальная сумма кредита – 3 млн. рублей.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно будет ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В рамках акции по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» предлагаются фиксированные процентные ставки: 12,9% годовых в рублях - на срок до 2-х лет включительно и 13,9% годовых в рублях – на срок от 2-х до 5-и лет. Акция действует до 31.07.2017 включительно.
Продукт позволяет погасить до 5 кредитов как взятых в других банках, так и в Сбербанке, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели. Максимальная сумма кредита – 3 млн. рублей.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно будет ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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