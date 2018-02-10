Сбербанк выдал первые льготные ипотечные кредиты для семей с детьми
Сбербанк запустил новый продукт «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых и выдал первые кредиты на покупку жилья.
Первыми обладателями льготной ипотеки от Сбербанка стали семьи из Екатеринбурга, Набережных Челнов, Луховиц и Якутска. Продукт доступен по всей России. Выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение клиенты могут в том числе онлайн — на сайте www.domclick.ru или с помощью мобильного приложения «ДомКлик».
Льготная ставка в размере 6 % действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения третьего ребёнка в тот же период. По условиям программы ставка после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п. п. Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлён в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребёнок. При этом можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке, как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.
Обязательными требованиями является первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни, здоровья и залога. Сумма кредита — до 8 млн рублей при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области. На остальной территории предельный объём ипотеки — до 3 млн рублей.
«Ипотека под 6% — это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьёзный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования, — отметил директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев. – Сбербанк постарался сделать продукт не только выгодным, но и удобным, сделав доступным оформление льготной ипотеки онлайн через сервис ДомКлик».
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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Первыми обладателями льготной ипотеки от Сбербанка стали семьи из Екатеринбурга, Набережных Челнов, Луховиц и Якутска. Продукт доступен по всей России. Выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение клиенты могут в том числе онлайн — на сайте www.domclick.ru или с помощью мобильного приложения «ДомКлик».
Льготная ставка в размере 6 % действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения третьего ребёнка в тот же период. По условиям программы ставка после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п. п. Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлён в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребёнок. При этом можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке, как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.
Обязательными требованиями является первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни, здоровья и залога. Сумма кредита — до 8 млн рублей при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области. На остальной территории предельный объём ипотеки — до 3 млн рублей.
«Ипотека под 6% — это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьёзный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования, — отметил директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев. – Сбербанк постарался сделать продукт не только выгодным, но и удобным, сделав доступным оформление льготной ипотеки онлайн через сервис ДомКлик».
# # #
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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