Сбербанк снизил ставки по кредитам перед сезоном отпусков

Лето — традиционное время отпусков. Кто-то планирует поездку на курорт или путешествие на машине, а кто-то предпочитает провести время на даче. Любые планы легче воплотить в жизнь с потребительскими кредитами Сбербанка, ставки по которым снизились в преддверии летнего сезона.



Ставки по «Кредиту под поручительство физических лиц» теперь начинаются от 12,9%, а «Кредит без обеспечения» можно получить по ставке от 13,9%.



Ставку по кредиту без обеспечения можно дополнительно снизить на 1%, если подать заявку через сервис «Сбербанк Онлайн». В этом случае минимальная ставка по продукту составит 12,9% при займе от 300 000 рублей. Данное предложение действительно до 18 июня 2017 года.



Снижение ставок коснулось и других кредитных продуктов Сбербанка. По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» установлена фиксированная ставка от 13,9% Предложение позволяет рефинансировать до 5 кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке, теперь не требуется подтверждения целевого использования кредитов.



Ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.



Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц. Полный список необходимых документов, условия предоставления и обслуживания кредита представлены на сайте sberbank.ru



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.



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