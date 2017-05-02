Сбербанк снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов и запускает промо-акцию
С 1 мая Сбербанк снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов и запускает промо-акцию с дополнительным дисконтом. Снижение составляет до 4 п.п. от действующих на текущий момент ставок.
Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» будет составлять 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% годовых в рублях.
По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» процентные ставки, будут составлять 13,5% годовых в рублях с обеспечением и 14,5% годовых в рублях без обеспечения. По «Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» процентная ставка составит 17,0% годовых в рублях.
Сбербанк вводит также дополнительный дисконт в размере 1 п.п. «Потребительскому кредиту без обеспечения» за использование digital-сервиса. В рамках промо-акции минимальная ставка по этому продукту составит 12,9% годовых в рублях, при условии подачи заявки через Сбербанк Онлайн и оформлении кредита на сумму от 300 тыс. рублей. Акция действует до 18 июня 2017 года включительно.
Со 2 мая 2017 года по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» будет предлагаться фиксированная ставка от 13,9% годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до 5 кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке, теперь не требуется подтверждения целевого использования кредитов.
Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору. Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» будет составлять 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% годовых в рублях.
По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» процентные ставки, будут составлять 13,5% годовых в рублях с обеспечением и 14,5% годовых в рублях без обеспечения. По «Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» процентная ставка составит 17,0% годовых в рублях.
Сбербанк вводит также дополнительный дисконт в размере 1 п.п. «Потребительскому кредиту без обеспечения» за использование digital-сервиса. В рамках промо-акции минимальная ставка по этому продукту составит 12,9% годовых в рублях, при условии подачи заявки через Сбербанк Онлайн и оформлении кредита на сумму от 300 тыс. рублей. Акция действует до 18 июня 2017 года включительно.
Со 2 мая 2017 года по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» будет предлагаться фиксированная ставка от 13,9% годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до 5 кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке, теперь не требуется подтверждения целевого использования кредитов.
Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору. Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
2 мая 2017
144
2 мая 2017
379
2 мая 2017
103
2 мая 2017 , 17:11
29
Они пройдут 3 и 5 мая в 19:00 на площади Куйбышева.
2 мая 2017 , 16:58
70
В мэрии Самары произошли кадровые изменения.
2 мая 2017 , 16:52
73
Транспортный поток на дистанции «Самара-Красный Кряжок» вырос в три раза
2 мая 2017 , 16:12
409
В ближайшие дни разработают нормативно-правовой акт, который определит порядок предоставления...
2 мая 2017 , 16:07
144
Флешмоб состоялся в минувшую субботу в одном из дворов Железнодорожного района.
2 мая 2017 , 16:06
136
Финансовая отчетность мэра города размещена в открытом доступе на официальном сайте администрации.
2 мая 2017 , 15:59
570
В отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставили молодого человека с ножевым...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
6 апреля 2017
6159
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
5202
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
28 апреля 2017
4622
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4375
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
3 апреля 2017
1640
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1923
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1768
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
3 апреля 2017
829
Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области возбудило в отношении...