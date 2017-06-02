Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке и увеличивает скидку за электронную регистрацию сделки

Процентная ставка на приобретение квартиры в новостройке составит 10,7%, а при условии оформления электронной регистрации сделки – 10%. Продолжает действовать специальная программа с рядом застройщиков, которая позволяет получить скидку от базовой ставки в размере 2,0-2,7 п.п. Процентная ставка в рамках данного предложения составит с 1 июня 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).С 5 июня базовые ставки по продукту «Приобретение готового жилья» составят 10-11,25%, %, а с учетом Акции для молодых семей – 9,50-10,75%. Эти процентные ставки действуют в регионах проведения акции «Региональное промо», в том числе и Самарской области, до 31.12.2017. В остальных регионах ставки составят по готовому жилью 11-12%, в рамках Акции для молодых семей – 10,5-11,5%. По-прежнему продолжает действовать скидка 0,5 п.п. при условии оформления электронной регистрации сделки. По продуктам «Загородная недвижимость» ставки составят 11,5-12%, "Строительство жилого дома" – 12-12,5%.«Сбербанк наблюдает стабильное восстановление спроса на ипотеку: объем заявок с начала 2017 года прирастает по отношению к аналогичному периоду 2016 года. С учетом востребованности новых электронных сервисов, мы предлагаем еще более выгодные процентные ставки на кредиты с их использованием», – отметил Старший управляющий директор - директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на http://domclick.ru.Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки выше на 0,5 п.п.Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.***ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.