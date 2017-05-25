​Сбербанк расскажет, как увеличить эффективность бизнеса

В День предпринимателя, 26 мая, Сбербанк дарит бизнесменам Самары бесплатный семинар «Закон и порядок во всем». Семинар проведут представители Lean Club Поволжского банка.



Главной темой тренинга станет система повышения эффективности 6S, разработанная и применяемая в Сбербанке. В её основе японская система организации рабочего места 5S. Новый подход с использованием этой системы позволяет при помощи простых инструментов увеличить продуктивность работы сотрудников, быстрей выполнять рабочие задачи и тратить на них меньше времени. Второй составляющей системы 6S стали наработки Сбербанка по кибербезопасности. Предпринимателям расскажут, как противостоять популярным видам мошенничества в сети и сохранить свои конфиденциальные данные.



Принять участие в семинаре может любой бизнесмен Самары. Для этого нужно отправить заявку с указанием ФИО, электронной почтой и телефоном по адресу leanclub@rambler.ru.



Семинар пройдёт в офисе Сбербанка на Московском шоссе, 15 (Фрегат). Начало в 9.30.



«Для Сбербанка важно поддерживать предпринимателей не только с помощью новых услуг или кредитных предложений. Делиться своими знаниями, делать бизнес наших клиентов и партнеров ещё более эффективным — одна из задач Сбербанка» , - отметил заместитель председателя Поволжского банка Сергей Тютин.



В Центрах развития бизнеса Сбербанк регулярно проводит бесплатные обучающие семинары для предпринимателей города и области. Узнать тему ближайшего семинара и подать заявку на участие можно на сайте dasreda.ru.



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.



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