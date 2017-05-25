Сбербанк расскажет, как увеличить эффективность бизнеса
В День предпринимателя, 26 мая, Сбербанк дарит бизнесменам Самары бесплатный семинар «Закон и порядок во всем». Семинар проведут представители Lean Club Поволжского банка.
Главной темой тренинга станет система повышения эффективности 6S, разработанная и применяемая в Сбербанке. В её основе японская система организации рабочего места 5S. Новый подход с использованием этой системы позволяет при помощи простых инструментов увеличить продуктивность работы сотрудников, быстрей выполнять рабочие задачи и тратить на них меньше времени. Второй составляющей системы 6S стали наработки Сбербанка по кибербезопасности. Предпринимателям расскажут, как противостоять популярным видам мошенничества в сети и сохранить свои конфиденциальные данные.
Принять участие в семинаре может любой бизнесмен Самары. Для этого нужно отправить заявку с указанием ФИО, электронной почтой и телефоном по адресу leanclub@rambler.ru.
Семинар пройдёт в офисе Сбербанка на Московском шоссе, 15 (Фрегат). Начало в 9.30.
«Для Сбербанка важно поддерживать предпринимателей не только с помощью новых услуг или кредитных предложений. Делиться своими знаниями, делать бизнес наших клиентов и партнеров ещё более эффективным — одна из задач Сбербанка» , - отметил заместитель председателя Поволжского банка Сергей Тютин.
В Центрах развития бизнеса Сбербанк регулярно проводит бесплатные обучающие семинары для предпринимателей города и области. Узнать тему ближайшего семинара и подать заявку на участие можно на сайте dasreda.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Главной темой тренинга станет система повышения эффективности 6S, разработанная и применяемая в Сбербанке. В её основе японская система организации рабочего места 5S. Новый подход с использованием этой системы позволяет при помощи простых инструментов увеличить продуктивность работы сотрудников, быстрей выполнять рабочие задачи и тратить на них меньше времени. Второй составляющей системы 6S стали наработки Сбербанка по кибербезопасности. Предпринимателям расскажут, как противостоять популярным видам мошенничества в сети и сохранить свои конфиденциальные данные.
Принять участие в семинаре может любой бизнесмен Самары. Для этого нужно отправить заявку с указанием ФИО, электронной почтой и телефоном по адресу leanclub@rambler.ru.
Семинар пройдёт в офисе Сбербанка на Московском шоссе, 15 (Фрегат). Начало в 9.30.
«Для Сбербанка важно поддерживать предпринимателей не только с помощью новых услуг или кредитных предложений. Делиться своими знаниями, делать бизнес наших клиентов и партнеров ещё более эффективным — одна из задач Сбербанка» , - отметил заместитель председателя Поволжского банка Сергей Тютин.
В Центрах развития бизнеса Сбербанк регулярно проводит бесплатные обучающие семинары для предпринимателей города и области. Узнать тему ближайшего семинара и подать заявку на участие можно на сайте dasreda.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
25 мая 2017
357
25 мая 2017
175
25 мая 2017
261
25 мая 2017
187
25 мая 2017
195
25 мая 2017
246
25 мая 2017 , 18:13
427
В четверг, 25 мая, во второй половине дня в Самаре произошла коммунальная авария
25 мая 2017 , 17:42
357
В четверг, 25 мая, в России отмечают Последний звонок. В честь праздника в Самаре в этот день...
25 мая 2017 , 17:12
175
Мероприятие, посвященное 99-й годовщине образования Пограничной службы ФСБ России пройдет в...
25 мая 2017 , 16:55
158
«Смотрины» прошли в четверг, 25 мая, в городском зоопарке.
25 мая 2017 , 16:40
261
Основные работы проводят в исторической части города и на гостевых маршрутах.
25 мая 2017 , 16:34
187
В этом году экзамены будут сдавать более 700 тысяч человек в России и за рубежом.
25 мая 2017 , 16:20
246
В ночь со среды на четверг, 25 мая, на пульт оперативного дежурного Вольской...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
6016
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5558
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
9 мая 2017
3962
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
23 мая 2017
3531
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
15 мая 2017
865
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
628
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
605
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
459
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...