Сбербанк провел обучающий семинар для пенсионеров Самары
Сбербанк провел семинар по повышению финансовой грамотности пенсионеров Самары в рамках проекта «Клуб новых возможностей». Мероприятие прошло на площадке Отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области.
«Клуб новых возможностей» — это серия семинаров по повышению финансовой грамотности, которые призваны помочь людям старшего поколения быстро освоиться в современном мире финансов, понять, что пользоваться банковскими продуктами — это просто и удобно.
Специалисты банка в доступной форме рассказали пенсионерам о финансовых продуктах и услугах. Отдельный блок семинара был посвящен преимуществам и возможностям, которые открывает карта МИР «Социальная», разработанная специально для получения пенсии. Кроме того, участники смогли освоить современные банковские сервисы. Специалисты наглядно продемонстрировали, как оплачивать услуги ЖКХ, пополнять баланс мобильного телефона и многое другой с помощью «Сбербанк Онлайн».
«Мы стараемся развивать наши услуги и сервисы, делать их доступными для всех клиентов. Чтобы людям старшего поколения было легче осваивать современные форматы обслуживания, мы проводим для них обучающие мероприятия. Сегодня около 600 тысяч пенсионеров получают пенсию в Самарском отделении Сбербанка, и для нас важно, чтобы обслуживание в банке было для них простым и удобным», - отметил управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.
«Клуб новых возможностей» — это серия семинаров по повышению финансовой грамотности, которые призваны помочь людям старшего поколения быстро освоиться в современном мире финансов, понять, что пользоваться банковскими продуктами — это просто и удобно.
Специалисты банка в доступной форме рассказали пенсионерам о финансовых продуктах и услугах. Отдельный блок семинара был посвящен преимуществам и возможностям, которые открывает карта МИР «Социальная», разработанная специально для получения пенсии. Кроме того, участники смогли освоить современные банковские сервисы. Специалисты наглядно продемонстрировали, как оплачивать услуги ЖКХ, пополнять баланс мобильного телефона и многое другой с помощью «Сбербанк Онлайн».
«Мы стараемся развивать наши услуги и сервисы, делать их доступными для всех клиентов. Чтобы людям старшего поколения было легче осваивать современные форматы обслуживания, мы проводим для них обучающие мероприятия. Сегодня около 600 тысяч пенсионеров получают пенсию в Самарском отделении Сбербанка, и для нас важно, чтобы обслуживание в банке было для них простым и удобным», - отметил управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
6 июня 2017
57
6 июня 2017
113
6 июня 2017
113
6 июня 2017
215
6 июня 2017
207
6 июня 2017
156
6 июня 2017 , 19:30
57
Четырнадцатый по счету веломарафон будет разделен на детский и взрослый заезд.
6 июня 2017 , 19:10
76
«Альянс Франсез Самара» приглашает непрофессиональных фотографов и любителей...
6 июня 2017 , 16:34
113
Продолжается социальный некоммерческий проект «Фитнес в парках Самары».
6 июня 2017 , 16:27
144
В Смоленске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением...
6 июня 2017 , 15:13
113
Сбербанк провел семинар по повышению финансовой грамотности пенсионеров Самары в рамках проекта...
6 июня 2017 , 15:04
215
Этим летом аэропорт «Курумоч» будет осуществлять до 25 вылетов в неделю на...
6 июня 2017 , 14:56
429
Его обнаружили в прошедшую субботу, 3 июня, сотрудники таможни при досмотре багажа в...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
7074
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5107
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4748
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3479
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
19 мая 2017
877
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
665
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
698
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
730
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...