Сбербанк провел ежегодную конференцию для партнеров «Инновации рынка недвижимости-2018»
В Самаре состоялась ежегодная конференция для партнеров Сбербанка - участников рынка недвижимости «Инновации рынка недвижимости-2018». В мероприятии приняли участие более 120 человек.
На конференции обсуждались тенденции рынка недвижимости в 2017 году и векторы развития на 2018 год. Зафиксированы основные драйверы стабилизации рынка недвижимости. Большой интерес аудитории был вызван программой «Ипотека с господдержкой» под 6%. Также эксперты банка рассказали, как действовать заемщику, который попал в сложную финансовую ситуацию и не может обслуживать кредит. Интересным был и открытый диалог участников конференции с представителем нотариальной палаты, который ответил на все интересующие вопросы по сложным сделкам в долях.
В рамках конференции Елена Иванова, исполнительный директор Дивизиона «Забота о клиентах» ПАО Сбербанк, поделилась с риелторами и застройщиками лучшими практиками и способами повышения качества клиентского обслуживания, которые напрямую влияют на бизнес компании.
Во второй части мероприятия ведущий бизнес-тренер Сбербанка Михаил Дайбов провел для партнеров тренинг, направленный на развитие профессиональных навыков.
- Равнодушных точно не осталось. Партнеры ушли позитивно заряженными и нацеленными на успех в партнерстве с банком, - отметила начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Самарского отделения Сбербанка Ольга Третьякова.
На конференции обсуждались тенденции рынка недвижимости в 2017 году и векторы развития на 2018 год. Зафиксированы основные драйверы стабилизации рынка недвижимости. Большой интерес аудитории был вызван программой «Ипотека с господдержкой» под 6%. Также эксперты банка рассказали, как действовать заемщику, который попал в сложную финансовую ситуацию и не может обслуживать кредит. Интересным был и открытый диалог участников конференции с представителем нотариальной палаты, который ответил на все интересующие вопросы по сложным сделкам в долях.
В рамках конференции Елена Иванова, исполнительный директор Дивизиона «Забота о клиентах» ПАО Сбербанк, поделилась с риелторами и застройщиками лучшими практиками и способами повышения качества клиентского обслуживания, которые напрямую влияют на бизнес компании.
Во второй части мероприятия ведущий бизнес-тренер Сбербанка Михаил Дайбов провел для партнеров тренинг, направленный на развитие профессиональных навыков.
- Равнодушных точно не осталось. Партнеры ушли позитивно заряженными и нацеленными на успех в партнерстве с банком, - отметила начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Самарского отделения Сбербанка Ольга Третьякова.
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