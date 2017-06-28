Сбербанк приобрел облигации Самарской и Волгоградской областей

В июне Сбербанк выступил участником размещения облигаций Самарской и Волгоградской областей. В обоих случаях размещено 10 млн облигаций номиналом в 1000 рублей и сроком обращения 7 лет. Также банк по итогам торгов стал одним из ключевых инвесторов в регионах.



- Приобретение облигаций областных займов – важная составляющая инвестиционной политики Сбербанка, - отметил итоги заместитель председателя Поволжского банка Сергей Тютин. – С одной стороны, мы формируем надежный портфель ценных бумаг, с другой – помогаем властям в наполнении региональных бюджетов. Уверен, что привлеченные средства окажут положительный эффект в социально-экономическом развитии областей.



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.