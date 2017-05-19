Сбербанк приглашает самарцев на «Зеленый марафон»
28 мая в Самаре на территории спортивной базы «Чайка» пройдет «Зеленый марафон». Начало мероприятия в 9:00.
Спортивный праздник для всей семьи стал доброй традицией Сбербанка, а сам проект нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В Самаре «Зеленый марафон» пройдет в шестой раз.
В этом году на «Зеленом марафоне» будет организовано две дистанции: традиционные 4,2 километра для любителей здорового образа жизни и 10 километров для жителей и гостей города, которые профессионально занимаются бегом. Также пройдет специальный детский забег на 500 метров.
В этом году для участников забега будет предусмотрена электронно-чиповая система, которая позволит фиксировать результаты с высокой точностью. Кроме того, всем участникам, преодолевшим дистанции предусмотрены памятные медали.
Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки: квест, мастер-классы от партнеров марафона с конкурсами и подарками, благотворительные инициативы по сбору средств для социального приюта «Подросток».
Традиционно «Зеленому марафону» предшествуют социальные акции. В этом году в Самаре почти 200 волонтеров провели субботник в детском санатории «Здоровье», для воспитанников приюта «Подросток» прошли тренинги по эмоциональному интеллекту и квест по финансовой грамотности. В рамках акции «Чистые берега» более 300 сотрудников Сбербанка совместно с Росприроднадзором очистили берег озера Паршино, расположенного на 18 км Московского шоссе вблизи ТЦ «Московский».
«Вы можете только начинать бегать, или иметь за плечами несколько марафонов — вам и вашей семье всегда будут рады на нашем празднике. — отметил Председатель Поволжского банка Владимир Ситнов.
Напомним, что электронная регистрация на марафон открыта на сайте greenmarathon.ru до 23 мая. Также регистрация возможна на месте проведения забега. Участие в «Зеленом марафоне» бесплатное.
До встречи на старте!
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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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