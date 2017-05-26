Сбербанк приглашает на «Зеленый марафон»
28 мая на спортивной базе «Чайка» пройдёт семейный спортивный праздник «Зеленый марафон», который собирает любителей бега со всего города. Организатором праздника выступает Сбербанк.
Принять участие могут любители и профессионалы, для которых организаторы подготовили на выбор трассы 4,2 или 10 километров. Участники забегов получат перед стартом специальные номера с чипами для точной фиксации результата забега, а на финише - памятные медали.
Традиционно «Зеленый марафон» пройдёт в формате Family day: для гостей приготовлена развлекательная программа с конкурсами, призами от партнеров праздника. Детей ждет веревочный городок, интерактивные развлекательные площадки и забег на 500 метров. Чтобы принять участие в забеге на дистанции 4,2 км или 10 км, необходимо пройти регистрацию перед стартом. Начало мероприятия в 9.00. Участие бесплатное.
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