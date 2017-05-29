Сбербанк представил мобильное приложение для инвестиций

На годовом общем собрании акционеров Сбербанка Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф продемонстрировал работу нового мобильного приложения Сбербанк Инвестор. Приложение рассчитано как на инвесторов с опытом приобретения ценных бумаг, так и на рядовых вкладчиков, которые хотят сохранить и приумножить свои средства на фоне снижения процентных ставок.



«Наши клиенты и акционеры давно просили нас предоставить удобный способ инвестирования в ценные бумаги на бирже, — отметил Герман Греф. — Приложение очень простое, операции на бирже никогда не были такими удобными».



Приложение Сбербанк Инвестор предоставляет удобный круглосуточный доступ к информации об инвестициях клиента в ценные бумаги. Программа определяет инвестиционные предпочтения клиента и подбирает инвестиционные идеи, разработанные аналитиками банка. Дополнительно присутствует интуитивно понятный интерфейс по просмотру акций и облигаций российских компаний, которые клиент может приобрести самостоятельно.



В июне приложением можно будет пользоваться на iOS-устройствах при наличии открытого брокерского счета (также в приложении можно подать заявку на открытие брокерского счета). До конца лета приложение будет доступно для Android-устройств.



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.



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