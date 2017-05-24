Сбербанк предоставил своим клиентам сервис Android Pay
Клиенты Сбербанка - держатели карт платёжных систем Visa и Mastercard - получили возможность добавить свои кредитные и дебетовые карты в Android Pay и использовать эту систему для оплаты покупок.
Чтобы использовать Android Pay в магазине, достаточно разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу. В приложениях и интернет-магазинах покупки тоже оплачиваются в одно касание. Оплату с помощью Android Pay можно настроить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», интерфейс которого уже знаком всем держателям карт Сбербанка.
При оплате через Android Pay номер карты никуда не передаётся: вместо него используется виртуальный счёт. Платёжные данные надёжно защищены даже при потере телефона: с помощью сервиса «Удалённое управление Android» устройство можно заблокировать, установить на него пароль или удалить с него всю личную информацию. Подключить карту Сбербанка к Android Pay можно также через одноименное приложение, скачав его из Google Play.
Больше информации о возможностях и подключении сервиса на сайте sberbank.ru в разделе «Приветствуем Android Pay».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Чтобы использовать Android Pay в магазине, достаточно разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу. В приложениях и интернет-магазинах покупки тоже оплачиваются в одно касание. Оплату с помощью Android Pay можно настроить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», интерфейс которого уже знаком всем держателям карт Сбербанка.
При оплате через Android Pay номер карты никуда не передаётся: вместо него используется виртуальный счёт. Платёжные данные надёжно защищены даже при потере телефона: с помощью сервиса «Удалённое управление Android» устройство можно заблокировать, установить на него пароль или удалить с него всю личную информацию. Подключить карту Сбербанка к Android Pay можно также через одноименное приложение, скачав его из Google Play.
Больше информации о возможностях и подключении сервиса на сайте sberbank.ru в разделе «Приветствуем Android Pay».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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