Сбербанк предлагает жителям Поволжья сниженные ставки по ипотеке
Новые возможности оформления документов на новую квартиру и минимальные ставки по ипотеке помогают решить жилищный вопрос быстро и с минимальными трудозатратами.
Сегодня Сбербанк установил минимальную ставку на приобретение квартиры в новостройке на уровне 10,4% при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Благодаря сервису «Электронная регистрация права собственности в Росреестре» покупателям новых квартир не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Теперь время, необходимое для оформления документов сокращается до 5-7 дней.
В остальных случаях ставки также снизилась. Квартиру в новостройке без использования «Электронной регистрации» можно приобрести со ставкой 10,9%. Минимальные ставки на квартиры на вторичном рынке снизились до 10,75%.
Для жителей Самарской области, желающих приобрести готовое жилье, продлена специальная программа со сниженной ставкой, нижний уровень которой начинается от 10,75%.
Для военнослужащих ставки по ипотечным продуктам также снизились. Теперь по продуктам «Военная ипотека — приобретение готового жилья» и «Военная ипотека — приобретение строящегося жилья» ставка установлена на уровне 10,9% годовых. Максимальная сумма кредита увеличена до 2,22 млн. рублей.
Вместе со снижением ставок по различным ипотечным кредитам Сбербанк увеличил срок действия положительного решения по жилищным кредитам до 90 календарных дней с даты его принятия для предоставления документов по объекту недвижимости. Ранее этот срок составлял 60 дней. Новый срок действия решения распространяется также на принятые ранее кредитные заявки, по которым срок действия положительного решения еще не истек.
В пресс-службе Поволжского банка отметили, что постоянное снижение ставок и специальные акции обеспечили высокую популярность кредитов на жилье — почти 60% ипотечных займов в Поволжье выдано Сбербанком.
Сегодня Сбербанк установил минимальную ставку на приобретение квартиры в новостройке на уровне 10,4% при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Благодаря сервису «Электронная регистрация права собственности в Росреестре» покупателям новых квартир не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Теперь время, необходимое для оформления документов сокращается до 5-7 дней.
В остальных случаях ставки также снизилась. Квартиру в новостройке без использования «Электронной регистрации» можно приобрести со ставкой 10,9%. Минимальные ставки на квартиры на вторичном рынке снизились до 10,75%.
Для жителей Самарской области, желающих приобрести готовое жилье, продлена специальная программа со сниженной ставкой, нижний уровень которой начинается от 10,75%.
Для военнослужащих ставки по ипотечным продуктам также снизились. Теперь по продуктам «Военная ипотека — приобретение готового жилья» и «Военная ипотека — приобретение строящегося жилья» ставка установлена на уровне 10,9% годовых. Максимальная сумма кредита увеличена до 2,22 млн. рублей.
Вместе со снижением ставок по различным ипотечным кредитам Сбербанк увеличил срок действия положительного решения по жилищным кредитам до 90 календарных дней с даты его принятия для предоставления документов по объекту недвижимости. Ранее этот срок составлял 60 дней. Новый срок действия решения распространяется также на принятые ранее кредитные заявки, по которым срок действия положительного решения еще не истек.
В пресс-службе Поволжского банка отметили, что постоянное снижение ставок и специальные акции обеспечили высокую популярность кредитов на жилье — почти 60% ипотечных займов в Поволжье выдано Сбербанком.
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