Сбербанк предлагает жителям Поволжья новые ставки по кредитам
Потребительские кредиты стали хорошей возможностью реализовать свои планы — провести отпуск в далекой стране, сыграть свадьбу, сделать ремонт или купить новую технику для дома и дачи. Главное, чтобы кредит можно было оформить просто и с минимальной ставкой.
В преддверии летнего сезона Сбербанк снизил ставки на популярные кредитные продукты. Теперь «Кредит под поручительство физических лиц» можно оформить с минимальной ставкой начинаются от 12,9%, «Кредит без обеспечения» — от 13,9%.
Дополнительно снизить ставку по «Кредиту без обеспечения» на 1% просто — нужно подать на него заявку через сервис «Сбербанк-Онлайн». В этом случае минимальная ставка по продукту составит 12,9% при займе от 300 000 рублей. Данное предложение действительно до 18 июня 2017 года.
Также клиенты Сбербанка могут рефинансировать кредиты со ставкой от 13,9%. Предложение позволяет рефинансировать до 5 кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке. Подтверждения целевого использования кредитов теперь не требуется.
Ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту. Предложение по добровольному страхованию жизни не влияет на размер процентной ставки.
Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц. Владельцам зарплатных карт Сбербанка для оформления заявки на потребительский кредит достаточно предъявить паспорт.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В преддверии летнего сезона Сбербанк снизил ставки на популярные кредитные продукты. Теперь «Кредит под поручительство физических лиц» можно оформить с минимальной ставкой начинаются от 12,9%, «Кредит без обеспечения» — от 13,9%.
Дополнительно снизить ставку по «Кредиту без обеспечения» на 1% просто — нужно подать на него заявку через сервис «Сбербанк-Онлайн». В этом случае минимальная ставка по продукту составит 12,9% при займе от 300 000 рублей. Данное предложение действительно до 18 июня 2017 года.
Также клиенты Сбербанка могут рефинансировать кредиты со ставкой от 13,9%. Предложение позволяет рефинансировать до 5 кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке. Подтверждения целевого использования кредитов теперь не требуется.
Ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту. Предложение по добровольному страхованию жизни не влияет на размер процентной ставки.
Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц. Владельцам зарплатных карт Сбербанка для оформления заявки на потребительский кредит достаточно предъявить паспорт.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
8 июня 2017
110
8 июня 2017
104
8 июня 2017
102
8 июня 2017 , 17:37
104
Он пройдет с 14 по 24 июня в Самарской области на площадке рядом с Мастрюковскими озерами.
8 июня 2017 , 17:37
110
Инцидент произошел в ночь с воскресенья, 4 июня, на понедельник, 5 июня.
8 июня 2017 , 17:28
115
В четверг, 8 июня, прошли предварительные слушания по делу. На них присутствовал и сам...
8 июня 2017 , 17:27
305
По данным администрации Самарского района города, к Чемпионату мира по футболу 2018 года от...
8 июня 2017 , 17:14
102
МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского...
8 июня 2017 , 17:14
108
Агентство RAEX и Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовали...
8 июня 2017 , 17:11
83
Потребительские кредиты стали хорошей возможностью реализовать свои планы — провести...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
7200
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5309
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
10 мая 2017
3568
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
10 мая 2017
3221
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.
19 мая 2017
926
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
728
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
786
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
822
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...