Сбербанк предлагает взять кредит и сберечь средства
Как оптимизировать семейный бюджет?
Если часть доходов вы тратите на выплаты по займам, специалисты Сбербанка рекомендуют воспользоваться продуктом«Рефинансирование под залог недвижимости».
Данным продуктом можно воспользоваться в нескольких случаях:
— рефинансировать ипотеку в другом банке с начальной ставкой от 10,9%;
— объединить и рефинансировать ипотечный кредит в другом банке, потребительский, автокредит и долг по кредитной карте;
— рефинансировать ипотеку в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;
— рефинансировать ипотеку в другом банке, объединить с потребительским, автокредитом и долгу по кредитной карта и получить часть средств на личные цели.
Если под рефинансирование попадают ипотека с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели ставка начинается от 11,15% годовых. Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка — 5 миллионов рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 миллиона рублей, на личные цели можно получить до 1 миллиона рублей.
Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».
Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанка, который обслуживает физических лиц с паспортом и необходимым пакетом документов. Полный список документов и условия предоставления и обслуживания кредита представлены на сайте sberbank.ru
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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