Сбербанк поздравил горожан с наступающим Днем Победы
В преддверии Дня Победы рядом с офисом Сбербанка на проспекте Ленина, 2 А прошел праздник — играл военный духовой оркестр, а клиенты и прохожие могли принять участие в мастер-классах и разучить вальсы времен Великой отечественной войны и танго «Утомленные солнцем».
Также все желающие могли получить георгиевские ленты, раздача которых продолжится 8 мая.
«День Победы — особенный и дорогой каждому из нас праздник. Мы вспоминаем и благодарим тех, кто воевал на фронте и работал в тылу, приближая Победу. От всего сердца мы говорим ветеранам и труженикам тыла «Спасибо». Мероприятие, которое прошло сегодня — это напоминание о том, какой ценой нам достался мир», — отметил Председатель Поволжского банка Владимир Ситнов.
Помимо участия в празднике, клиенты могли открыть в офисе банка специальный вклад «Память поколений». Согласно условиям предложения при размещении от 10 тыс. до 1 млн. рублей ставка составит 6,4% годовых, от 1 млн. рублей — 7% годовых. Срок размещения вклада: 3 месяца. Предложение действительно до 31 мая 2017 года.
Сумма из расчёта 1 рубль с каждой полной тысячи рублей, внесённой на вклад, при зачислении процентов за основной срок вклада перечисляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений».
Также вклад можно открыть в интернет-банке «Сбербанк Онлайн».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Также все желающие могли получить георгиевские ленты, раздача которых продолжится 8 мая.
«День Победы — особенный и дорогой каждому из нас праздник. Мы вспоминаем и благодарим тех, кто воевал на фронте и работал в тылу, приближая Победу. От всего сердца мы говорим ветеранам и труженикам тыла «Спасибо». Мероприятие, которое прошло сегодня — это напоминание о том, какой ценой нам достался мир», — отметил Председатель Поволжского банка Владимир Ситнов.
Помимо участия в празднике, клиенты могли открыть в офисе банка специальный вклад «Память поколений». Согласно условиям предложения при размещении от 10 тыс. до 1 млн. рублей ставка составит 6,4% годовых, от 1 млн. рублей — 7% годовых. Срок размещения вклада: 3 месяца. Предложение действительно до 31 мая 2017 года.
Сумма из расчёта 1 рубль с каждой полной тысячи рублей, внесённой на вклад, при зачислении процентов за основной срок вклада перечисляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений».
Также вклад можно открыть в интернет-банке «Сбербанк Онлайн».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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