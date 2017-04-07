Сбербанк поможет самарцам приобрести квартиру по ставке от 8,4%

Мечты о собственной квартире легко исполнить благодаря специальному предложению от Сбербанка и партнеров-застройщиков.С 3 апреля Сбербанк и застройщики ДК «Древо», ГК «Трансгруз», ГК «Финстрой» запустили совместную программу ипотечного кредитования с субсидированием процентной ставки. Теперь минимальная ставка на приобретение квартиры в новостройках участников программы составляет от 8,4% при условии использования услуги «Электронная регистрации сделки», страхования жизни и здоровья заемщика. Сервис «Электронная регистрация» позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком без посещения Росреестра или МФЦ и сократить время оформления всех документов до 5-7 дней. Для заемщиков, желающих оформить жилищный кредит без использования сервиса, процентная ставка в рамках предложения составит от 8,9%.Первоначальный взнос в рамках программы – от 15%, срок кредитования - от 12 до 84 месяцев. Сниженная ставка будет действительна на протяжении всего срока кредитования.Подать заявку на жилищный кредит в рамках программы можно в любом офисе Сбербанка в Самаре и области, а также в офисах компаний- застройщиков.Совместное с застройщиками предложение со сниженными ставками продлится до 31 декабря 2017 года.Подробную информацию об объектах недвижимости, участвующих в программе ипотечного кредитования с субсидированием процентной ставки, можно узнать в офисах компаний-застройщиков.Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.