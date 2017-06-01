Сбербанк помогает снизить выплаты по кредитам
Много людей имеет несколько кредитов — ипотеку, кредит на автомобиль, потребительский кредит, который был взят на покупку бытовой техники или другие нужды. В Сбербанке появился продукт, который позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет и получить дополнительные средства, например на отпуск.
Новый продукт «Рефинансирование под залог недвижимости» можно оформить на одну из нескольких целей:
— рефинансирование ипотеки в другом банке. В этом случае минимальная ставка по ипотеке будет от 10,9%;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с объединением потребительских, автокредитов и долгов по кредитным картам;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.
Если под рефинансирование попадают ипотека с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели ставка начинается от 11,15% годовых. Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка — 5 миллионов рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 миллиона рублей, на личные цели можно получить до 1 миллиона рублей.
Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».
Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц с паспортом и необходимым пакетом документов. Полный список документов и условия предоставления и обслуживания кредита представлены на сайте sberbank.ru
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Новый продукт «Рефинансирование под залог недвижимости» можно оформить на одну из нескольких целей:
— рефинансирование ипотеки в другом банке. В этом случае минимальная ставка по ипотеке будет от 10,9%;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с объединением потребительских, автокредитов и долгов по кредитным картам;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.
Если под рефинансирование попадают ипотека с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели ставка начинается от 11,15% годовых. Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка — 5 миллионов рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 миллиона рублей, на личные цели можно получить до 1 миллиона рублей.
Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».
Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц с паспортом и необходимым пакетом документов. Полный список документов и условия предоставления и обслуживания кредита представлены на сайте sberbank.ru
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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