Сбербанк изучает перспективы развития бизнеса Ульяновска
26 января крупнейшие предприятия Ульяновской области посетили Председатель Поволжского банка Владимир Ситнов, вице-президент ПАО Сбербанк, Председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин, и заместитель Председателя, Управляющий отделением "Банк Татарстан" Рушан Сахбиев.
В цехах самолетостроительного завода «Авиастар-СП» представители банковского сообщества ознакомились с процессом сборки воздушных судов. Управляющий директор «Авиастара» Сергей Юрасов отметил свой положительный опыт взаимодействия со Сбербанком на ранее возглавляемым им УАЗом.
С Авиакомпанией "Волга-Днепр" Сбербанк сотрудничает много лет. В Центре управления воздушными перевозками международного авиаперевозчика партнерам показали работу комплексного тренажера самолета Ан-124-100 «Руслан», а также тренажерный центр, где проходит летная подготовка и переподготовка пилотов, повышение квалификации летного состава авиакомпании.
«Совместно со Сбербанком в Ульяновске реализуется программа квартальной застройки и многие другие проекты, в дальнейшем планируем продолжить сотрудничество в рамках ипотечного кредитования, аккредитации домов и других направлений»,- отмечает генеральный директор крупнейшей инвестиционной компании-застройщика «Запад» Наиль Алимов.
«В Ульяновске сосредоточено большое количество наших ключевых клиентов. Визиты на их производственные площадки, встречи с руководителями и знакомство с бизнесом позволяет нам лучше понимать конечные цели наших клиентов. А соответственно, предлагать более подходящие нашим клиентам продукты», - отметил Управляющий Ульяновским отделением ПАО Сбербанк Вячеслав Безруков.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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В цехах самолетостроительного завода «Авиастар-СП» представители банковского сообщества ознакомились с процессом сборки воздушных судов. Управляющий директор «Авиастара» Сергей Юрасов отметил свой положительный опыт взаимодействия со Сбербанком на ранее возглавляемым им УАЗом.
С Авиакомпанией "Волга-Днепр" Сбербанк сотрудничает много лет. В Центре управления воздушными перевозками международного авиаперевозчика партнерам показали работу комплексного тренажера самолета Ан-124-100 «Руслан», а также тренажерный центр, где проходит летная подготовка и переподготовка пилотов, повышение квалификации летного состава авиакомпании.
«Совместно со Сбербанком в Ульяновске реализуется программа квартальной застройки и многие другие проекты, в дальнейшем планируем продолжить сотрудничество в рамках ипотечного кредитования, аккредитации домов и других направлений»,- отмечает генеральный директор крупнейшей инвестиционной компании-застройщика «Запад» Наиль Алимов.
«В Ульяновске сосредоточено большое количество наших ключевых клиентов. Визиты на их производственные площадки, встречи с руководителями и знакомство с бизнесом позволяет нам лучше понимать конечные цели наших клиентов. А соответственно, предлагать более подходящие нашим клиентам продукты», - отметил Управляющий Ульяновским отделением ПАО Сбербанк Вячеслав Безруков.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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