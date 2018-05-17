Сбербанк и администрация Безенчукского района заключили соглашение о сотрудничестве
В городе будет создана система «Безналичный город». Это стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и администрацией Безенчукского района.
В рамках проекта Сбербанк установит платежные терминалы во всех торгово-сервисных точках, которые поддержат совместную инициативу банка и администрации. Для предпринимателей будут организованы презентации и обучающие семинары по работе с эквайринговым оборудованием. В свою очередь, жители Безенчука и всей области смогут расплачиваться за товары и услуги удобным и безопасным способом.
- «Безналичный Безенчук» - это отличный пример того, как бизнес и власть могут успешно взаимодействовать на благо конечных потребителей. Благодаря реализации этого проекта местные жители смогут легко и просто
оплачивать покупки с помощью банковской карты, не волнуясь о необходимости иметь под рукой наличные, - отметила заместитель управляющего самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева. - Мы надеемся, что инициатива будет поддержана предпринимательским сообществом района, и уже в ближайшее время Безенчук станет полностью безналичным.
В рамках проекта Сбербанк установит платежные терминалы во всех торгово-сервисных точках, которые поддержат совместную инициативу банка и администрации. Для предпринимателей будут организованы презентации и обучающие семинары по работе с эквайринговым оборудованием. В свою очередь, жители Безенчука и всей области смогут расплачиваться за товары и услуги удобным и безопасным способом.
- «Безналичный Безенчук» - это отличный пример того, как бизнес и власть могут успешно взаимодействовать на благо конечных потребителей. Благодаря реализации этого проекта местные жители смогут легко и просто
оплачивать покупки с помощью банковской карты, не волнуясь о необходимости иметь под рукой наличные, - отметила заместитель управляющего самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева. - Мы надеемся, что инициатива будет поддержана предпринимательским сообществом района, и уже в ближайшее время Безенчук станет полностью безналичным.
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