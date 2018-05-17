Сбербанк и администрация Безенчукского района заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках проекта Сбербанк установит платежные терминалы во всех торгово-сервисных точках, которые поддержат совместную инициативу банка и администрации. Для предпринимателей будут организованы презентации и обучающие семинары по работе с эквайринговым оборудованием. В свою очередь, жители Безенчука и всей области смогут расплачиваться за товары и услуги удобным и безопасным способом.- «Безналичный Безенчук» - это отличный пример того, как бизнес и власть могут успешно взаимодействовать на благо конечных потребителей. Благодаря реализации этого проекта местные жители смогут легко и простооплачивать покупки с помощью банковской карты, не волнуясь о необходимости иметь под рукой наличные, - отметила заместитель управляющего самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева. - Мы надеемся, что инициатива будет поддержана предпринимательским сообществом района, и уже в ближайшее время Безенчук станет полностью безналичным.