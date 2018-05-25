Сбербанк и Самарская область заключили соглашение о сотрудничестве
Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В пятницу, 25 мая, Сбербанк и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Сбербанк планирует участвовать в финансировании текущей и инвестиционной деятельности и банковском обслуживании госучреждений и госпредприятий области. Также банк будет финансировать приоритетные инвестиционные проекты региона и участвовать в поддержке социальных проектов, в том числе конкурсов профессионального мастерства.
Стороны договорились и о поддержке малого и среднего бизнеса, взаимодействии в ходе программ жилищного строительства (в том числе в повышения доступности ипотеки), инфраструктурного развития Самарской области, благоустройства населенных пунктов, реформирования ЖКХ.
В пятницу, 25 мая, Сбербанк и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Сбербанк планирует участвовать в финансировании текущей и инвестиционной деятельности и банковском обслуживании госучреждений и госпредприятий области. Также банк будет финансировать приоритетные инвестиционные проекты региона и участвовать в поддержке социальных проектов, в том числе конкурсов профессионального мастерства.
Стороны договорились и о поддержке малого и среднего бизнеса, взаимодействии в ходе программ жилищного строительства (в том числе в повышения доступности ипотеки), инфраструктурного развития Самарской области, благоустройства населенных пунктов, реформирования ЖКХ.
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