Сбербанк и Самарская область заключили соглашение о сотрудничестве

В пятницу, 25 мая, Сбербанк и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.Сбербанк планирует участвовать в финансировании текущей и инвестиционной деятельности и банковском обслуживании госучреждений и госпредприятий области. Также банк будет финансировать приоритетные инвестиционные проекты региона и участвовать в поддержке социальных проектов, в том числе конкурсов профессионального мастерства.Стороны договорились и о поддержке малого и среднего бизнеса, взаимодействии в ходе программ жилищного строительства (в том числе в повышения доступности ипотеки), инфраструктурного развития Самарской области, благоустройства населенных пунктов, реформирования ЖКХ.