Сбербанк и «Деловая Россия» заключили соглашение о сотрудничестве

В Самаре состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским Региональным отделением общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Самарским отделением ПАО Сбербанк.



Соглашение направлено на поддержку и развитие предпринимательства в Самарской области и увеличение доли частного бизнеса в валовом национальном продукте. В рамках соглашения предусмотрено проведение совместных, в том числе образовательных мероприятий для начинающих и опытных предпринимателей, призванных помочь им при организации и развитии их бизнеса.



Развитие предпринимательства в России – фокусное направление для Сбербанка. В прошлом году банк запустил продукт для начинающих предпринимателей «Легкий старт». Пакет услуг включает в себя бесплатное открытие и обслуживание счета, определенное количество бесплатных платежей в сторонние банки. Переводы на счета контрагентов, открытые в Сбербанке, проводятся без комиссий и без ограничений по количеству и суммам платежей. Таким образом, при открытии своего дела, клиенты банка не будут нести никаких затрат на доступ к ключевым сервисам банка для малого бизнеса.



В начале 2018 года Сбербанк запустил новый онлайн-сервис – Сбербанк Онлайн Финансирование. Теперь предприниматели имеют возможность подать заявку на рассмотрение кредита вместе с пакетом документов без визита в офис банка. Это позволяет значительно сэкономить время и дает возможность успешно заниматься любимым делом.



«Подписание соглашения стало еще одним шагом навстречу малому бизнесу региона. Уверен, совместные усилия Сбербанка и «Деловой России» будут способствовать планомерному развитию предпринимательства в Самарской области», - отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин.



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.