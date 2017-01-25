Сбербанк делится знаниями

Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передаёт книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. В Самаре книги переданы Самарскому государственному экономическому университету, Международному институту рынка, Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева и Самарскому государственному техническому университету.



«Сотрудничество с ВУЗами – одно из ключевых направлений кадровой политики банка. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам на работу приходили не просто хорошие специалисты, а потенциальные лидеры с проактивной позицией и желанием постоянно получать новые знания. Книги – это позитивный и легкий способ самообразования и получения опыта», - отмечает Председатель Поволжского Банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов.



«Библиотека Сбербанка» — это уникальная коллекция новой и актуальной бизнес-литературы ведущих авторов мира. В её составе — книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям. Сегодня в серии 70 книг.



Начало коллекции в 2009 году положила книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», названная в 2011 журналом Time одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу.



Книги из «Библиотеки Сбербанка» представлены как в печатном виде, так и в популярных электронных форматах (pdf, epub, аудио), доступны для чтения с любых платформ и устройств (iOS, Android, Windows). Электронная версия «Библиотеки Сбербанка» также будет доступна ВУЗам.



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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.



Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



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