«Сбербанк Бизнес Онлайн» открывает предпринимателям новые возможности
Удаленные каналы обслуживания стали важной частью современного бизнеса. Ежедневно через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» предприниматели подают заявки на кредиты и открывают расчетные счета, оплачивают услуги, заказывают корпоративные карты. Сегодня в интернет-банке появились новые возможности, которые расширили его возможности.
Теперь предприниматели могут получить в Сбербанке квалифицированную электронную подпись онлайн – в течение пяти минут. Такая подпись позволяет бизнесменам совершать целый ряд необходимых операций удалённо.
Обновлённый сервис является частью системы электронного документооборота E-Invoicing. Чтобы получить квалифицированную электронную подпись, визит в отделение Сбербанка не требуется. Достаточно прикрепить к заявлению на выдачу электронной подписи скан-копию паспорта, указать номер СНИЛС и отправить заявление в банк. На данный момент услуга доступна для юридических лиц, банк активно работает над тем, чтобы в ближайшее время предложить ее также индивидуальным предпринимателям.
Второе важное изменение коснулось приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» для iOS и Android. Предпринимателям стала доступна работа с зарплатными ведомостями. Владелец компании или бухгалтер могут проверить, подписать и отправить зарплатный реестр в банк для перевода денежных средств сотрудникам. Средства будут зачислены на карты в течение полутора часов – то же время, что и при переводе через веб-версию «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Чтобы создать новый зарплатный реестр, по правилам безопасности клиенту следует воспользоваться веб-версией «Сбербанк Бизнес Онлайн». Новый сервис доступен клиентам, использующим услугу Сбербанка «Зарплатный проект».
Подключить сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» можно в офисах банка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Самаре вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
Теперь предприниматели могут получить в Сбербанке квалифицированную электронную подпись онлайн – в течение пяти минут. Такая подпись позволяет бизнесменам совершать целый ряд необходимых операций удалённо.
Обновлённый сервис является частью системы электронного документооборота E-Invoicing. Чтобы получить квалифицированную электронную подпись, визит в отделение Сбербанка не требуется. Достаточно прикрепить к заявлению на выдачу электронной подписи скан-копию паспорта, указать номер СНИЛС и отправить заявление в банк. На данный момент услуга доступна для юридических лиц, банк активно работает над тем, чтобы в ближайшее время предложить ее также индивидуальным предпринимателям.
Второе важное изменение коснулось приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» для iOS и Android. Предпринимателям стала доступна работа с зарплатными ведомостями. Владелец компании или бухгалтер могут проверить, подписать и отправить зарплатный реестр в банк для перевода денежных средств сотрудникам. Средства будут зачислены на карты в течение полутора часов – то же время, что и при переводе через веб-версию «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Чтобы создать новый зарплатный реестр, по правилам безопасности клиенту следует воспользоваться веб-версией «Сбербанк Бизнес Онлайн». Новый сервис доступен клиентам, использующим услугу Сбербанка «Зарплатный проект».
Подключить сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» можно в офисах банка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Самаре вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
3 апреля 2017
44
3 апреля 2017
153
3 апреля 2017
98
3 апреля 2017
109
3 апреля 2017
120
3 апреля 2017 , 15:17
23
На татами вышли более 250 атлетов из 36 стран, в том числе 24 российских спортсмена, из них...
3 апреля 2017 , 15:14
34
Еще семь компаний и объединений города подписали соглашение о совместных действиях по созданию...
3 апреля 2017 , 15:11
44
Сегодня министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр...
3 апреля 2017 , 15:05
30
Удаленные каналы обслуживания стали важной частью современного бизнеса.
3 апреля 2017 , 14:07
115
Об этом рассказала сегодня на оперативном совещании под руководством главы Самары Олега Фурсова...
3 апреля 2017 , 14:05
153
Первые теплоходы отправились из Самары 1 апреля.
3 апреля 2017 , 14:00
98
Авария произошла 1 апреля около 23:00 в Ставропольском районе Самарской области.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4429
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4260
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4252
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4015
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
140
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
767
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
456
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
540
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...