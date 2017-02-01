Сантехники, врачи, дизайнеры. Самарцы назвали самые «пьющие» профессии
Сайт по поиску работы «Зарплата.ру» выяснил, представителей каких профессий самарцы считают самыми пристрастными к употреблению алкоголя.
В опросе приняли участие 1077 посетителей ресурса. На работе не пьют 45% участников опроса, еще 47% делают это только по особым поводам и праздникам. Из тех, кто пьет на рабочем месте, 3% употребляют алкоголь в офисе каждый день, а 5% - не реже одного-трех раз в неделю.
По мнению самарцев, ТОП самых «пьющих» возглавляют представители рабочих профессий: сантехники, грузчики, строители и дворники. На втором месте – врачи, на третьем - полиция и военные, на четвертом - начальники и топ-менеджеры. Замыкают пятерку работники творческих профессий: актеры, художники, певцы и дизайнеры.
Самый популярный алкоголь на работе – шампанское, за него проголосовали 56% опрошенных. Также популярны вино (44%), коньяк (26%), водка и пиво (по 15% голосов).
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