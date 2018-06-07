Санаторий «Волга» получил спецприз Российской академии наук
В мае в Кисловодске прошел Всероссийский форум «Здравница - 2018», в котором приняли участие более 600 представителей санаторно-курортных организаций из разных регионов страны.
Военные здравницы Министерства обороны были представлены в 22 номинациях конкурса. По итогам форума самарский военный клинический санаторий «Волга» стал золотым медалистом сразу в трех номинациях: лучшая здравница по медицинской реабилитации, лучшие технологии восстановительном медицины, лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере. И получил специальный приз Российской академии наук «За внедрение инновационных технологий в систему оздоровления и реабилитации военнослужащих», который вручал академик Александр Разумов.
Минобороны России высоко оценивает достижения ведомственных здравниц как передовых медицинских организаций в санаторно-курортной сфере Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Военные здравницы Министерства обороны были представлены в 22 номинациях конкурса. По итогам форума самарский военный клинический санаторий «Волга» стал золотым медалистом сразу в трех номинациях: лучшая здравница по медицинской реабилитации, лучшие технологии восстановительном медицины, лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере. И получил специальный приз Российской академии наук «За внедрение инновационных технологий в систему оздоровления и реабилитации военнослужащих», который вручал академик Александр Разумов.
Минобороны России высоко оценивает достижения ведомственных здравниц как передовых медицинских организаций в санаторно-курортной сфере Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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