Санаторий «Волга» получил спецприз Российской академии наук

Военные здравницы Министерства обороны были представлены в 22 номинациях конкурса. По итогам форума самарский военный клинический санаторий «Волга» стал золотым медалистом сразу в трех номинациях: лучшая здравница по медицинской реабилитации, лучшие технологии восстановительном медицины, лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере. И получил специальный приз Российской академии наук «За внедрение инновационных технологий в систему оздоровления и реабилитации военнослужащих», который вручал академик Александр Разумов.Минобороны России высоко оценивает достижения ведомственных здравниц как передовых медицинских организаций в санаторно-курортной сфере Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.