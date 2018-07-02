Самый возрастной болельщик «Самара Арены» о том, зачем идти на стадион в 97 лет
На Чемпионат мира по футболу в Самару приезжают десятки тысяч фанатов футбола со всего мира. Не остаются в стороне и местные болельщики. Среди них - 97-летний Дмитрий Фомин, который посетил две игры на «Самара Арене».
- Как вам футбол? Как атмосфера?
- Мне очень понравилось. Много болельщиков едут к нам со всего мира. Кого только не встретишь на стадионе. Там настоящий праздник для болельщиков. Я с внуком ходил на два матча: Коста-Рика – Сербия и Сенегал - Колумбия. Сами игры были для меня не так интересны. Игроков то я не знаю. Кто из них сильнее, кто, что может не в курсе. Вот наших всех знаю.
- А за какие команды вы болеете?
- За «Крылья» конечно. Это моя команда. Иностранцы - они по душе чужие. А «Крылья Советов» - любимая команда. Я когда-то ходил на «Металлург». Толпы народа на стадионе были. Хорошо играли наши ребята.
- Давно следите за «Крыльями»?
- Я в Самаре с 1953 года. Сам с Оренбургской области. Родился и вырос в селе Маревка. Мои предки приехали туда с Курской губернии. Когда женился, переехали в Самару. Я по профессии фельдшер-акушер. Пошел в отдел кадров завода Масленникова, и они меня направили в воинскую часть на заводе фельдшером-акушером. В то же время познакомился с «Крыльями». Молодой когда был, постоянно ездил на стадион. Сейчас уже не езжу. Мне ведь уже 97 лет.
- Ваш секрет долголетия?
- Я не курил никогда и водкой не злоупотреблял. Если бы пил и курил, так давно бы меня уже здесь не было, это уж точно. Курево забирает 15-20 лет жизни, а если добавить алкоголь, то еще больше.
- Вы сами играли в футбол?
- Нет. У нас в деревне не было футбола. В то время даже мяча не было в селе. Я родился в 1921 году. Тогда еще футбол не был популярен. Это потом он начал развиваться. И вот посмотрите, в 21 году мяча в селе не найдешь, а сейчас Чемпионат Мира по футболу проводят не где-то, а в России! Это же такая гордость для нас.
- А что для вас футбол?
Для меня футбол - это праздник. Великий праздник. А сейчас особенно. Мы все болеем не за команду, мы болеем за каждого игрока.
- Как вам футбол? Как атмосфера?
- Мне очень понравилось. Много болельщиков едут к нам со всего мира. Кого только не встретишь на стадионе. Там настоящий праздник для болельщиков. Я с внуком ходил на два матча: Коста-Рика – Сербия и Сенегал - Колумбия. Сами игры были для меня не так интересны. Игроков то я не знаю. Кто из них сильнее, кто, что может не в курсе. Вот наших всех знаю.
- А за какие команды вы болеете?
- За «Крылья» конечно. Это моя команда. Иностранцы - они по душе чужие. А «Крылья Советов» - любимая команда. Я когда-то ходил на «Металлург». Толпы народа на стадионе были. Хорошо играли наши ребята.
- Давно следите за «Крыльями»?
- Я в Самаре с 1953 года. Сам с Оренбургской области. Родился и вырос в селе Маревка. Мои предки приехали туда с Курской губернии. Когда женился, переехали в Самару. Я по профессии фельдшер-акушер. Пошел в отдел кадров завода Масленникова, и они меня направили в воинскую часть на заводе фельдшером-акушером. В то же время познакомился с «Крыльями». Молодой когда был, постоянно ездил на стадион. Сейчас уже не езжу. Мне ведь уже 97 лет.
- Ваш секрет долголетия?
- Я не курил никогда и водкой не злоупотреблял. Если бы пил и курил, так давно бы меня уже здесь не было, это уж точно. Курево забирает 15-20 лет жизни, а если добавить алкоголь, то еще больше.
- Вы сами играли в футбол?
- Нет. У нас в деревне не было футбола. В то время даже мяча не было в селе. Я родился в 1921 году. Тогда еще футбол не был популярен. Это потом он начал развиваться. И вот посмотрите, в 21 году мяча в селе не найдешь, а сейчас Чемпионат Мира по футболу проводят не где-то, а в России! Это же такая гордость для нас.
- А что для вас футбол?
Для меня футбол - это праздник. Великий праздник. А сейчас особенно. Мы все болеем не за команду, мы болеем за каждого игрока.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
2 июля 2018
164
2 июля 2018
144
2 июля 2018
165
2 июля 2018
118
2 июля 2018
273
2 июля 2018
222
2 июля 2018 , 15:59
123
Температура воздуха опустится до +26 градусов.
2 июля 2018 , 15:29
185
Бразилец Томер Савойя и мексиканец Хавьер прибыли на матч своих сборных
2 июля 2018 , 15:04
164
В их числе иностранные гости из 27 стран мира.
2 июля 2018 , 14:45
144
Их расписали в национальные цвета этих стран.
2 июля 2018 , 14:40
176
На Чемпионат мира по футболу в Самару приезжают десятки тысяч фанатов футбола со всего мира. Не...
2 июля 2018 , 14:30
165
Напомним, форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» пройдёт с 26 июля по...
2 июля 2018 , 13:55
118
На территории города продолжает действовать особый противопожарный режим. Об этом напоминает...
2 июля 2018 , 12:18
159
Стала известна афиша Музея модерна (ул. Фрунзе 159) на июль.
2 июля 2018 , 11:27
273
Красочные шоу шли два дня подряд - в субботу, 30 июня, и в воскресенье, 1 июля.
2 июля 2018 , 10:56
196
В воскресенье, 1 июля, на стадионе "Лужники" состоялся матч между Россией и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
28 июня 2018
13785
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
11594
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8426
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
8018
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
17 июня 2018
7379
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
25 июня 2018
1535
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
9 июня 2018
1241
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
538
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
902
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
446
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.