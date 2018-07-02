Самый возрастной болельщик «Самара Арены» о том, зачем идти на стадион в 97 лет

- Мне очень понравилось. Много болельщиков едут к нам со всего мира. Кого только не встретишь на стадионе. Там настоящий праздник для болельщиков. Я с внуком ходил на два матча: Коста-Рика – Сербия и Сенегал - Колумбия. Сами игры были для меня не так интересны. Игроков то я не знаю. Кто из них сильнее, кто, что может не в курсе. Вот наших всех знаю.- За «Крылья» конечно. Это моя команда. Иностранцы - они по душе чужие. А «Крылья Советов» - любимая команда. Я когда-то ходил на «Металлург». Толпы народа на стадионе были. Хорошо играли наши ребята.- Я в Самаре с 1953 года. Сам с Оренбургской области. Родился и вырос в селе Маревка. Мои предки приехали туда с Курской губернии. Когда женился, переехали в Самару. Я по профессии фельдшер-акушер. Пошел в отдел кадров завода Масленникова, и они меня направили в воинскую часть на заводе фельдшером-акушером. В то же время познакомился с «Крыльями». Молодой когда был, постоянно ездил на стадион. Сейчас уже не езжу. Мне ведь уже 97 лет.- Я не курил никогда и водкой не злоупотреблял. Если бы пил и курил, так давно бы меня уже здесь не было, это уж точно. Курево забирает 15-20 лет жизни, а если добавить алкоголь, то еще больше.- Нет. У нас в деревне не было футбола. В то время даже мяча не было в селе. Я родился в 1921 году. Тогда еще футбол не был популярен. Это потом он начал развиваться. И вот посмотрите, в 21 году мяча в селе не найдешь, а сейчас Чемпионат Мира по футболу проводят не где-то, а в России! Это же такая гордость для нас.Для меня футбол - это праздник. Великий праздник. А сейчас особенно. Мы все болеем не за команду, мы болеем за каждого игрока.