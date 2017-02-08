Самый опасный участок железной дороги в Самаре – на Безымянке

За последние 10 лет в регионе на железной дороге было травмировано 840 человек, из них 650 погибли.



Как сообщает samru.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру, по данным за последние 5 лет наиболее травмоопасными оказались станция «Чапаевск» (травмированы 14 человек), перегон «Чапаевск-Звезда» (21), станция «Безымянка» в Самаре (7). Самым опасным стал перегон «Самара-Безымянка» – на нем травмы получили 23 человека.



В 2015 году опасные участки оградили забором, на станции «Чапаевск» построили пешеходный переход. Тем не менее, за 5 лет только на станции «Безымянка» к административной ответственности за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте привлечено более 6 тысяч человек, за 2016 год - 1400 человек.



