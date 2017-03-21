Самый дорогой кв.м жилья в феврале этого года был зафиксирован в трехкомнатных квартирах Ленинского района

Что касается «вторичек», то здесь средняя стоимость кв. м в феврале текущего года составила 61 184 рубля. При этом наибольшее количество предложений - 20,7% пришлось на Октябрьский район. Меньше всего предложений в Красноглинском районе - 3,1%.Самыми «дорогими» районами Самары стали Самарский и Ленинский. Здесь средняя удельная цена предложения 1 кв. м составила 74 865 и 72 954 тысячи рублей соответственно. В Красноглинском районе, в свою очередь, стоимость одного квадратного метра «вторички» стала самой доступной и составила 44 357 тысяч рублей.