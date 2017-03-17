Самые сложные и запутанные моралью роли Брюса Уиллиса

Казалось бы, преклонный возраст уже настиг актёра, однако сам Брюс всячески это опровергает. Ему вскоре исполнится 62, а он всё в той же форме, являющейся неотъемлемой частью образа актёра.

Суровый и брутальный герой спасает жизни, рискуя своей собственной. А заодно и собирает рекордные кассовые сборы. Именно такой образ обеспечил одному из самых высокооплачиваемых голливудских актёров успех. Но ведь не только брутальность нравится зрителям? Верно, зачастую роли Брюса несут в себе моральный подтекст, а сами персонажи испытывают психологические переживания или сталкиваются с тяжким выбором.



В качестве примера нельзя не упомянуть фильм «Город Грехов», предоставленный к просмотру на В качестве примера нельзя не упомянуть фильм «Город Грехов», предоставленный к просмотру на https://www.ivi.ru/watch/105784 . Криминальный триллер вышел на большие экраны в 2005-м году и получил всеобщие похвалы. По сути, «Город Грехов» – это экранизация четырёх новелл Фрэнка Миллера. Его вместе с Квентином Тарантино к работе привлёк Роберт Родригес. Все новеллы взаимосвязаны, а персонажи пересекаются. Брюс, например, играет полицейского в Бэйсин-сити, где разворачивается вся кинокартина. Имя защитника правопорядка – Хартиган, чья жизнь пошла под откос перед самым выходом на пенсию. Виной тому послужили стойкие принципы Хартигана, а также сильное чувство справедливости. Так что же произошло? Об этом поведает Брюс Уиллис, идеально подошедший для роли полицейского в коррумпированном городе.



Продолжаем список культовых работ «пенсионера»? Как насчёт ремейка на фильм «Жажда смерти», который станет доступным для просмотра на Продолжаем список культовых работ «пенсионера»? Как насчёт ремейка на фильм «Жажда смерти», который станет доступным для просмотра на https://www.ivi.ru/watch/123548/description сразу после выпуска в прокат? Первоисточником стала экшн-драма 1974 года, получившая ещё четыре части в качестве продолжения. Разве не это показатель всеобщего признания и огромных сборов? Вспоминая первоисточники, можно подметить сильную моральную и эмоциональную окраску, которые должны найти отражение и в ремейке. Ну, а участие Брюса Уиллиса определённо является залогом отличного кино.



Достойным представителем сегодняшней подборки станет и картина «Смерть ей к лицу». Помесь фантастики, комедии и мелодрамы. Эксцентричная кинолента, обреченная быть ещё одним шедевром в карьере Брюса. Зрителя ждет очередное невероятное перевоплощение, где любимый актер слегка отошёл от привычного образа крепкого орешка. Уникальный и интересный сюжет, талантливые актёры и острый юмор – то, что нужно для семейного просмотра!

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