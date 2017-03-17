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Самые сложные и запутанные моралью роли Брюса Уиллиса

Казалось бы, преклонный возраст уже настиг актёра, однако сам Брюс всячески это опровергает. Ему вскоре исполнится 62, а он всё в той же форме, являющейся неотъемлемой частью образа актёра. 
 
Суровый и брутальный герой спасает жизни, рискуя своей собственной. А заодно и собирает рекордные кассовые сборы. Именно такой образ обеспечил одному из самых высокооплачиваемых голливудских актёров успех. Но ведь не только брутальность нравится зрителям? Верно, зачастую роли Брюса несут в себе моральный подтекст, а сами персонажи испытывают психологические переживания или сталкиваются с тяжким выбором.

В качестве примера нельзя не упомянуть фильм «Город Грехов», предоставленный к просмотру на https://www.ivi.ru/watch/105784 . Криминальный триллер вышел на большие экраны в 2005-м году и получил всеобщие похвалы. По сути, «Город Грехов» – это экранизация четырёх новелл Фрэнка Миллера. Его вместе с Квентином Тарантино к работе привлёк Роберт Родригес. Все новеллы взаимосвязаны, а персонажи пересекаются. Брюс, например, играет полицейского в Бэйсин-сити, где разворачивается вся кинокартина. Имя защитника правопорядка – Хартиган, чья жизнь пошла под откос перед самым выходом на пенсию. Виной тому послужили стойкие принципы Хартигана, а также сильное чувство справедливости. Так что же произошло? Об этом поведает Брюс Уиллис, идеально подошедший для роли полицейского в коррумпированном городе.

Продолжаем список культовых работ «пенсионера»? Как насчёт ремейка на фильм «Жажда смерти», который станет доступным для просмотра на https://www.ivi.ru/watch/123548/description  сразу после выпуска в прокат? Первоисточником стала экшн-драма 1974 года, получившая ещё четыре части в качестве продолжения. Разве не это показатель всеобщего признания и огромных сборов? Вспоминая первоисточники, можно подметить сильную моральную и эмоциональную окраску, которые должны найти отражение и в ремейке. Ну, а участие Брюса Уиллиса определённо является залогом отличного кино.

Достойным представителем сегодняшней подборки станет и картина «Смерть ей к лицу». Помесь фантастики, комедии и мелодрамы. Эксцентричная кинолента, обреченная быть ещё одним шедевром в карьере Брюса. Зрителя ждет очередное невероятное перевоплощение, где любимый актер слегка отошёл от привычного образа крепкого орешка. Уникальный и интересный сюжет, талантливые актёры и острый юмор – то, что нужно для семейного просмотра!
 
*На правах рекламы
 
Дата: 17 марта 2017 , 11:51
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