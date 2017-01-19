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Самолет "Самара" прибыл в "Курумоч"

Самолет, названный в честь столицы нашего региона, прилетел сегодня в аэропорт "Курумоч" из Санкт-Петербурга.

Авиакомпания "Россия" назвала один из самолетов своего парка в честь нашего города. Фюзеляж воздушного судна украсил герб столицы региона.

- Я горжусь, что совершил первый рейс на "Самаре", - рассказал командир воздушного судна Олег Шнейдмиллер. – Об этом я объявил пассажирам в начале полета.

Airbus A319, который носит сегодня имя "Самара", планируется использовать на внутренних рейсах. Пока он будет доставлять пассажиров из Санкт-Петербурга в Самару и обратно. А летом, возможно, будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург-Сочи.  


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Дата: 19 января 2017 , 15:41
98
Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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