Самолет, упавший в Самарской области, был сделан из деревянных брусьев и фанеры
По предварительной версии, причиной его падения стала нехватка топлива.
Напомним, трагический инцидент произошел в пятницу, 30 июня, примерно в 18 часов вечера в селе Васильевка Ставропольского района.
Как сообщил sgpress.ru старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров, сверхлегкий учебно-тренировочный самолёт «Арго-02» был зарегистрирован, а разрешения на полет не было.
Известно, что пилот самолета с открытой черепно-мозговой травмой был доставлен в Тольяттинскую городскую больницу, где несмотря на оказанную медпомощь скончался.
Во вторник, 5 июля, на Приволжское следственное управление на транспорте сообщило о том, что упавший легкомоторный самолет был собран из деревянных брусьев и фанеры. По словам старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ надзорного ведомства Дмитрия Захарова, окончательно причину падения озвучат после проведения соответствующих экспертиз.
Напомним, трагический инцидент произошел в пятницу, 30 июня, примерно в 18 часов вечера в селе Васильевка Ставропольского района.
Как сообщил sgpress.ru старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров, сверхлегкий учебно-тренировочный самолёт «Арго-02» был зарегистрирован, а разрешения на полет не было.
Известно, что пилот самолета с открытой черепно-мозговой травмой был доставлен в Тольяттинскую городскую больницу, где несмотря на оказанную медпомощь скончался.
Во вторник, 5 июля, на Приволжское следственное управление на транспорте сообщило о том, что упавший легкомоторный самолет был собран из деревянных брусьев и фанеры. По словам старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ надзорного ведомства Дмитрия Захарова, окончательно причину падения озвучат после проведения соответствующих экспертиз.
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