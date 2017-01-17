Самолет, летевший из Самары в Москву, изменил маршрут

Как сообщает телеканал "Рен-ТВ", самолет выполнял рейс по маршруту «Самара-Москва», когда пилоты сообщили диспетчерам о том, что на борту стало плохо беременной женщине. В связи с экстренной ситуацией было обеспечено спрямление маршрута лайнера для более быстрого его прибытия в аэропорт назначения - «Домодедово». Информации о судьбе женщины нет.