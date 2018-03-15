Самое самарское. «Жигули» - горы, пиво и авто
Русская равнина - это наше жизненное пространство. Равнина простирается от побережья Балтийского моря до Уральских гор, от Баренцева и Белого морей - до Черного, Азовского и Каспийского. На северо-западе ограничена Скандинавскими горами, юго-западе - Судетами и другими горами Центральной Европы, юго-востоке - Кавказом, а на западе условной границей равнины служит река Висла. Площадь равнины - 4 миллиона квадратных километров. Семь с половиной Франций. Самые высокие горы Русской равнины - Жигули. Да-да, Кавказ и Урал гораздо выше, но самые высокие горы на Русской равнине - наши Жигули. И уж, конечно, они стали частью нашего регионального бренда задолго до того, как появилось само слово «бренд».
Фотографическое отступление
Сто лет назад в любом писчебумажном или книжном магазине России, да и много где еще, можно было приобрести набор открыток с видами Жигулей. Их было множество видов, от разных издателей и на любой вкус. Черно-белые, раскрашенные, тонированные и просто рисованные… Видимо, пользовались спросом, раз было такое предложение. Не меньше, чем видов Самары. Сейчас при самом тщательном поиске мне не удалось найти ни одного современного набора открыток с видом Жигулей. И далеко не каждый самарский житель знает, где Верблюд, Молодецкий, Каменная чаша…
Невидимые горы
Жигули, так же как и Волга, настолько привычны нам, что мы их попросту не замечаем. Хотя для того, чтобы прочувствовать красоту и величие этих низеньких гор, достаточно просто съездить в Ширяево. Именно сюда приехали художники- передвижники на этюды, и Илья Ефимович Репин задумал своих «бурлаков». Да и в целом водный путь от Тольятти до Самары - фантастическое путешествие. Не менее живописное, чем по сказочному Средиземью, тем более что Жигули и есть это самое Средиземье.
Заповедное
В 2006 году на базе Жигулевского заповедника имени Спрыгина и национального парка «Самарская Лука» и под патронажем ЮНЕСКО был сформирован Средне-Волжский комплексный биосферный резерват. Особо охраняемая природная территория в Самарской области. Это первый биосферный резерват в России! Он входит во Всемирную сеть биосферных резерватов. Резерват - это территория гармоничного взаимодействия человека и природной среды. Почему именно в Жигулях? Здесь Средиземье! Представлено почти все, что есть в Европейской России.
Каменистые степи, девственные остепненные сосновые боры и смешанные хвойно-широко- лиственные леса на уникальных бурых лесных почвах. Кроме того, на плато Самарской луки сохранились участки луговых и настоящих степей, а также коренные леса: липняки, дубравы и березняки, осинники, кленовые и ильмовые леса. Особый интерес представляют штольни, ставшие местами массовой, крупнейшей в Восточной Европе зимовки летучих мышей.
И самое уникальное, что находятся эти горы точно посреди Самарско-Тольяттинской агломерации, одной из крупнейших агломераций России. Дмитрий Азаров рассказывал о планах развития агломерации Президенту России Владимиру Путину. Это вектор развития региона. Но как в этом развитии будет учитываться наше Средиземье?
Вторжение неизбежно
Когда идешь в кругосветку и ночуешь в районе Богатыря, то слышно, как стучит камнедробилка. Всегда. Огромный карьер разрезает гору. ГЭС. Автомобильные дороги. Конечно, Жигули в значительной степени свободны от воздействия человека. Но человек все равно воздействует. То же строительство ГЭС подняло на 30 метров уровень воды и сильно поменяло виды Жигулей. Само по себе это и есть наша главная уникальность - Самарская лука - заповедник и самые высокие горы Европейской России фактически посреди формирующегося мегаполиса. Такой о-о-очень большой Централ Парк. Сохраненный в уникальном заповедном статусе. Не хочется, даже ради самых прекрасных инвестиционных проектов, чтобы загубили Каменную чашу. Это мистическое, уникальное место. Сердце Жигулей. И чем быстрее мы эту уникальность осознаем, тем больше получим от древних гор. Хотя мы и так уже взяли от них очень много.
Горы, пиво, авто
Когда мы говорим о Жигулях, нельзя забывать огромный пласт, уже брендированный этим словом. Автомобили, которые уже стали историей, - официально «Жигули» не выпускаются уже шесть лет, но во время визита президента Путина в Самару он обсуждал с Дмитрием Азаровым в том числе празднование 50-летия выпуска первого автомобиля на ВАЗе. Это автомобиль «Жигули». И это, увы, уходящая натура. Но пока еще миллионы людей знают об этом, помнят свои «копейки» - это работает на регион, теперь уже больше, чем на завод концерна Nissan Renault.
А есть еще и «Жигулевское пиво». Торговая марка не принадлежит нашему пивзаводу. Но вся Россия знает, что Самара - это Жигуль, а Жигуль - это пиво! Это наш важнейший компонент узнаваемости. И тут тоже Жигули!
Синергия гор
Наличие заповедника и уникального статуса - это очень хорошо, хотя бы потому, что сдерживает напор освоения. Но вопрос развития Жигулей как части агломерации, конечно, необходимо ставить шире. Тут одним заповедником или выпуском открыток не ограничишься. Тем более что именно такое сложное, уникальное устройство нашей агломерации как раз и позволит нам построить город будущего - многомиллионный мегаполис, в середине которого сохраненная в целости уникальная девственная природа и самые высокие горы в Европейской России. Неплохо для образа будущего? Экология и мирное сосуществование с природой, взаимодействие - вот потенциал для нашей агломерации. Образ будущего, очертания которого перед нами, достаточно взглянуть на жигулевские ворота. Это портал в будущее. Надо суметь войти.
Фотографическое отступление
Сто лет назад в любом писчебумажном или книжном магазине России, да и много где еще, можно было приобрести набор открыток с видами Жигулей. Их было множество видов, от разных издателей и на любой вкус. Черно-белые, раскрашенные, тонированные и просто рисованные… Видимо, пользовались спросом, раз было такое предложение. Не меньше, чем видов Самары. Сейчас при самом тщательном поиске мне не удалось найти ни одного современного набора открыток с видом Жигулей. И далеко не каждый самарский житель знает, где Верблюд, Молодецкий, Каменная чаша…
Невидимые горы
Жигули, так же как и Волга, настолько привычны нам, что мы их попросту не замечаем. Хотя для того, чтобы прочувствовать красоту и величие этих низеньких гор, достаточно просто съездить в Ширяево. Именно сюда приехали художники- передвижники на этюды, и Илья Ефимович Репин задумал своих «бурлаков». Да и в целом водный путь от Тольятти до Самары - фантастическое путешествие. Не менее живописное, чем по сказочному Средиземью, тем более что Жигули и есть это самое Средиземье.
Заповедное
В 2006 году на базе Жигулевского заповедника имени Спрыгина и национального парка «Самарская Лука» и под патронажем ЮНЕСКО был сформирован Средне-Волжский комплексный биосферный резерват. Особо охраняемая природная территория в Самарской области. Это первый биосферный резерват в России! Он входит во Всемирную сеть биосферных резерватов. Резерват - это территория гармоничного взаимодействия человека и природной среды. Почему именно в Жигулях? Здесь Средиземье! Представлено почти все, что есть в Европейской России.
Каменистые степи, девственные остепненные сосновые боры и смешанные хвойно-широко- лиственные леса на уникальных бурых лесных почвах. Кроме того, на плато Самарской луки сохранились участки луговых и настоящих степей, а также коренные леса: липняки, дубравы и березняки, осинники, кленовые и ильмовые леса. Особый интерес представляют штольни, ставшие местами массовой, крупнейшей в Восточной Европе зимовки летучих мышей.
И самое уникальное, что находятся эти горы точно посреди Самарско-Тольяттинской агломерации, одной из крупнейших агломераций России. Дмитрий Азаров рассказывал о планах развития агломерации Президенту России Владимиру Путину. Это вектор развития региона. Но как в этом развитии будет учитываться наше Средиземье?
Вторжение неизбежно
Когда идешь в кругосветку и ночуешь в районе Богатыря, то слышно, как стучит камнедробилка. Всегда. Огромный карьер разрезает гору. ГЭС. Автомобильные дороги. Конечно, Жигули в значительной степени свободны от воздействия человека. Но человек все равно воздействует. То же строительство ГЭС подняло на 30 метров уровень воды и сильно поменяло виды Жигулей. Само по себе это и есть наша главная уникальность - Самарская лука - заповедник и самые высокие горы Европейской России фактически посреди формирующегося мегаполиса. Такой о-о-очень большой Централ Парк. Сохраненный в уникальном заповедном статусе. Не хочется, даже ради самых прекрасных инвестиционных проектов, чтобы загубили Каменную чашу. Это мистическое, уникальное место. Сердце Жигулей. И чем быстрее мы эту уникальность осознаем, тем больше получим от древних гор. Хотя мы и так уже взяли от них очень много.
Горы, пиво, авто
Когда мы говорим о Жигулях, нельзя забывать огромный пласт, уже брендированный этим словом. Автомобили, которые уже стали историей, - официально «Жигули» не выпускаются уже шесть лет, но во время визита президента Путина в Самару он обсуждал с Дмитрием Азаровым в том числе празднование 50-летия выпуска первого автомобиля на ВАЗе. Это автомобиль «Жигули». И это, увы, уходящая натура. Но пока еще миллионы людей знают об этом, помнят свои «копейки» - это работает на регион, теперь уже больше, чем на завод концерна Nissan Renault.
А есть еще и «Жигулевское пиво». Торговая марка не принадлежит нашему пивзаводу. Но вся Россия знает, что Самара - это Жигуль, а Жигуль - это пиво! Это наш важнейший компонент узнаваемости. И тут тоже Жигули!
Синергия гор
Наличие заповедника и уникального статуса - это очень хорошо, хотя бы потому, что сдерживает напор освоения. Но вопрос развития Жигулей как части агломерации, конечно, необходимо ставить шире. Тут одним заповедником или выпуском открыток не ограничишься. Тем более что именно такое сложное, уникальное устройство нашей агломерации как раз и позволит нам построить город будущего - многомиллионный мегаполис, в середине которого сохраненная в целости уникальная девственная природа и самые высокие горы в Европейской России. Неплохо для образа будущего? Экология и мирное сосуществование с природой, взаимодействие - вот потенциал для нашей агломерации. Образ будущего, очертания которого перед нами, достаточно взглянуть на жигулевские ворота. Это портал в будущее. Надо суметь войти.
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