Самое самарское. Столица торговли

Когда произносим «купеческая Самара», что предстает перед мысленным взором? Торговые лавки, склады, пристани. Богатые дома. А сами купцы? Это же прекрасные, просвещенные люди - Курлин, Шихобалов, Головкин, Субботин… Долго можно перечислять. На экскурсии по городу вы наверняка услышите, что тогда Самару называли русским Чикаго. Булочки из нашей муки ела королева Виктория. А кариатиды на фасадах старых самарских домов - верный знак, что во времена купечества здесь было увеселительное заведение, где французское шампанское лилось рекой...Все это было в позапрошлом веке и в позапрошлой исторической эпохе. И сам термин «Самара купеческая» прежде всего обозначает именно этот период - конец XIX - начало XX века. Как это было на самом деле? Ведь понять хотя бы примерно быт русских крестьян XIX века, живших без электричества и денег, современный горожанин не способен в принципе. Быт рабочих, трудившихся на благородных и просвещенных купцов по 16 часов в сутки. Адское существование детей, начинавших работать в возрасте, когда наши отпрыски только начинают ходить в школу. Это ведь тоже было. Голод, настолько страшный, что крестьяне приходили в город просить подаяние и умирали от недоедания прямо на улицах. И есть мнение, что именно эта картина из жизни купеческой Самары сделала Володю Ульянова таким жестоким к врагам. Но для современных туристов гораздо интересней интерьеры особняка Курлиной.Мы все, жители Самары, по- лучили от купцов огромное наследство. Невероятное. По объему, роскоши и разнообразию. Практически все, что есть в Самаре ценно-исторического, - это купеческое наследство. Весь модерн. И не только модерн, но и 90% памятников дореволюционной архитектуры построены либо самими купцами, либо для них, либо на их деньги. Кирха, костел, Покровский собор, хоральная синагога возведены в основном на средства самарских купцов разных национальностей и вероисповеданий. Все знаковые места города так или иначе связаны с купеческим прошлым. И только площадь Куйбышева захвачена и переделана под бренд запасной столицы. Но когда здесь стоял собор - это был один из главных символов самарского купечества, богатого и благочестивого.Однако, как любые случайные наследники, мы вот уже сто с лишним лет бездумно проматываем купеческие капиталы. Роскошные особняки ветшают и разрушаются, здания, когда-то украшавшие наш город, теперь уродуют его. Да, при подготовке к Чемпионату мира по футболу фасады местами привели в порядок. Но для сохранения старейшей части города нужен системный подход.Именно Самару купеческую мы любим показывать гостям. Это и есть историческая ценность Самары. Но, к сожалению, потенциал исторически сложившегося бренда мы используем крайне бестолково. Свежайший пример - варварский ремонт кухмистерской фон Вакано, который почему-то не контролируется надзорными органами. Хотя очевидно: она могла бы стать важнейшей достопримечательностью города - большая историческая пивная. А что будет - страшно даже подумать.Бренд «Самара купеческая» дает нам очень большие возможности для привлечения туристов. Потому что он действительно о нашем золотом веке, но, конечно, надо отвыкать от проматывания наследства. Все, что относится к бренду, надо для начала учесть, привести в порядок, а уж потом предъявить миру. В первую очередь - шедевр и настоящую жемчужину (будущую) нашего бренда - дачу Головкина. Дом со слонами. Работа по созданию концепции музея, которая сейчас начинается, может быть расширена, и музей «Самары купеческой» в прекрасном здании мог бы стать центром - реальным воплощением бренда. Возможно, что, если удастся привести в убедительный вид нашу купеческую Самару, ее слава через какое-то время возродится.Главное во всей этой истории то, что бренды не могут возникнуть на пустом месте. И наш позапрошлый золотой век - это не какое-то случайное стечение исторических обстоятельств и природных факторов. Наша самарская земля действительно купеческая. Лучше всего она родит именно выдающихся купцов. Даже сейчас. Самым богатым россиянином, по версии Forbes, последние два года остается Леонид Михельсон - наш земляк. Выдающаяся по амбициям и взлету группа компаний «СОК» - тоже самарская.Большие и даже великие бизнесмены-купцы рождаются в Самаре и по сей день. Значит, у бренда «Самара купеческая» есть не только прошлое, но и будущее? Можно, конечно, ограничиться экскурсионным маршрутом: «Посмотрите налево - эта художественная галерея принадлежит М., а это - репетиционная база А.». И такие экскурсии будут иметь свой спрос. Но бренд, который складывается уже третье столетие, наверное, заслуживает более серьезного отношения.Особенно если учесть, что он действительно отражает глубинную сущность нашей земли и нашего города. И переосмыслить заново идею «Самары купеческой», попытаться перезапустить бренд, сделав его не только историческим, но и динамическим, устремленным в будущее, - это хороший шанс для Самары найти свое место в третьем тысячелетии.