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Самое самарское. Столица торговли

У Самары не много общеизвестных образов, растиражированных до клише. Всего три. «Самара купеческая», «Запасная столица», «Самара космическая». Вот наша большая тройка. Исторически сложившаяся. Как три кита, на которых держится бренд Самары. Рассмотрим самого старшего, еще позапрошлого века, кита.

Золотой век
Когда произносим «купеческая Самара», что предстает перед мысленным взором? Торговые лавки, склады, пристани. Богатые дома. А сами купцы? Это же прекрасные, просвещенные люди - Курлин, Шихобалов, Головкин, Субботин… Долго можно перечислять. На экскурсии по городу вы наверняка услышите, что тогда Самару называли русским Чикаго. Булочки из нашей муки ела королева Виктория. А кариатиды на фасадах старых самарских домов - верный знак, что во времена купечества здесь было увеселительное заведение, где французское шампанское лилось рекой...




































Прекрасный миф?
Все это было в позапрошлом веке и в позапрошлой исторической эпохе. И сам термин «Самара купеческая» прежде всего обозначает именно этот период - конец XIX - начало XX века. Как это было на самом деле? Ведь понять хотя бы примерно быт русских крестьян XIX века, живших без электричества и денег, современный горожанин не способен в принципе. Быт рабочих, трудившихся на благородных и просвещенных купцов по 16 часов в сутки. Адское существование детей, начинавших работать в возрасте, когда наши отпрыски только начинают ходить в школу. Это ведь тоже было. Голод, настолько страшный, что крестьяне приходили в город просить подаяние и умирали от недоедания прямо на улицах. И есть мнение, что именно эта картина из жизни купеческой Самары сделала Володю Ульянова таким жестоким к врагам. Но для современных туристов гораздо интересней интерьеры особняка Курлиной.

Огромное наследство
Мы все, жители Самары, по- лучили от купцов огромное наследство. Невероятное. По объему, роскоши и разнообразию. Практически все, что есть в Самаре ценно-исторического, - это купеческое наследство. Весь модерн. И не только модерн, но и 90% памятников дореволюционной архитектуры построены либо самими купцами, либо для них, либо на их деньги. Кирха, костел, Покровский собор, хоральная синагога возведены в основном на средства самарских купцов разных национальностей и вероисповеданий. Все знаковые места города так или иначе связаны с купеческим прошлым. И только площадь Куйбышева захвачена и переделана под бренд запасной столицы. Но когда здесь стоял собор - это был один из главных символов самарского купечества, богатого и благочестивого.

Однако, как любые случайные наследники, мы вот уже сто с лишним лет бездумно проматываем купеческие капиталы. Роскошные особняки ветшают и разрушаются, здания, когда-то украшавшие наш город, теперь уродуют его. Да, при подготовке к Чемпионату мира по футболу фасады местами привели в порядок. Но для сохранения старейшей части города нужен системный подход.

Стоящее и настоящее
Именно Самару купеческую мы любим показывать гостям. Это и есть историческая ценность Самары. Но, к сожалению, потенциал исторически сложившегося бренда мы используем крайне бестолково. Свежайший пример - варварский ремонт кухмистерской фон Вакано, который почему-то не контролируется надзорными органами. Хотя очевидно: она могла бы стать важнейшей достопримечательностью города - большая историческая пивная. А что будет - страшно даже подумать.

Несметные богатства
Бренд «Самара купеческая» дает нам очень большие возможности для привлечения туристов. Потому что он действительно о нашем золотом веке, но, конечно, надо отвыкать от проматывания наследства. Все, что относится к бренду, надо для начала учесть, привести в порядок, а уж потом предъявить миру. В первую очередь - шедевр и настоящую жемчужину (будущую) нашего бренда - дачу Головкина. Дом со слонами. Работа по созданию концепции музея, которая сейчас начинается, может быть расширена, и музей «Самары купеческой» в прекрасном здании мог бы стать центром - реальным воплощением бренда. Возможно, что, если удастся привести в убедительный вид нашу купеческую Самару, ее слава через какое-то время возродится.

Земля такая
Главное во всей этой истории то, что бренды не могут возникнуть на пустом месте. И наш позапрошлый золотой век - это не какое-то случайное стечение исторических обстоятельств и природных факторов. Наша самарская земля действительно купеческая. Лучше всего она родит именно выдающихся купцов. Даже сейчас. Самым богатым россиянином, по версии Forbes, последние два года остается Леонид Михельсон - наш земляк. Выдающаяся по амбициям и взлету группа компаний «СОК» - тоже самарская.

Большие и даже великие бизнесмены-купцы рождаются в Самаре и по сей день. Значит, у бренда «Самара купеческая» есть не только прошлое, но и будущее? Можно, конечно, ограничиться экскурсионным маршрутом: «Посмотрите налево - эта художественная галерея принадлежит М., а это - репетиционная база А.». И такие экскурсии будут иметь свой спрос. Но бренд, который складывается уже третье столетие, наверное, заслуживает более серьезного отношения.

Особенно если учесть, что он действительно отражает глубинную сущность нашей земли и нашего города. И переосмыслить заново идею «Самары купеческой», попытаться перезапустить бренд, сделав его не только историческим, но и динамическим, устремленным в будущее, - это хороший шанс для Самары найти свое место в третьем тысячелетии.
Дата: 29 марта 2018 , 11:25
209
Автор текста: Илья Сульдин
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