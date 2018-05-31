Самое самарское. Пиво и шоколад

Понятно, что когда за красным вином закрепилось название города, никто не думал о том, что для города Бордо знаменитое вино станет одним из главных туристических магнитов. И слова «бренд» тогда не было. Просто место происхождения вина обозначали. Правда, обозначали его именно так еще во времена мушкетеров, четыреста лет назад, поэтому сегодня «Бордо» - одна из легенд Франции и миллионы дохода для города, в окрестностях которого выращивают виноград, из которого делают «Бордо».Почему местный продуктовый специалитет, например тульский пряник или рижский бальзам, обладает такой магической силой? Он передает вкус, который ассоциируется с определенным местом. Более того, это можно съесть или выпить, в любом случае поглотить целиком. Психологическую важность процесса поедания трудно переоценить – в каком-то смысле «съесть» гораздо действеннее, чем «увидеть» или «услышать». Конечно, далеко не все пьющие «Бордо» в конце концов отправляются туристами в одноименный город. Но каждая бутылка, проданная в мире, - это маленький плюсик к популярности города и его туристической привлекательности. Что же может использовать в качестве своего специалитета Самара? Чем гостей потчевать будем?Самарский областной департамент туризма в преддверии Чемпионата выпустил рекламный листок, в котором предлагает попробовать пять пунктов «самарского»:1. Жигулевское пиво.2. Волжская рыба.3. Самарский хлеб.4. Жигулевская вишня.5. Сызранский помидор.Список сам по себе странный. Но он показывает нашу утраченную историю и в то же время - неиспользованный потенциал. Если с первыми двумя пунктами более-менее понятно, хотя бы где их можно попробовать - на «Дне», то вот, например, как в Самаре найти жигулевскую вишню и что имеется в виду под «самарским хлебом», кроме мифа про печенье (булочки) для английской королевы, понять очень сложно. Какой хлеб из продаваемых в наших магазинах является наследником славных традиций булочек для королевы? Наверное, это знают только в самарском департаменте туризма. Более того, если начать разбираться, то и жигулевское пиво варят и разливают по всей стране, да и рыба, не менее волжская, ловится и в Астрахани, и в Ульяновске.«Жигули». Это и есть наше бордо. Вот только распоряжаемся мы им пока не очень разумно. По крайней мере с точки зрения продвижения. Сейчас Жигулевский пивоваренный завод - это частная компания, и никаких прав на бренд и торговую марку «Жигулевское» не имеет. Википедия вообще пишет, что наш родной «жигулятор» варят и льют на 735 пивзаводах в России и зарубежье. Хотя исторически «Жигулевское пиво» - это и есть наш, самарский, специалитет. История его довольно запутанна, что, в общем, неплохо. И бренд-легенда о том, что это переименованное по личному указанию товарища Микояна пиво «Венское», и версия об оригинальной советской разработке - все хорошо! Но… торговая марка не принадлежит региону, бренд работает, но совершенно стихийно. Вместо того чтобы популяризовать регион, с помощью марки «Жигулевское» продвигают заведения общепита в Москве.Еще более печальной выглядит история другого нашего великого бренда - шоколадной фабрики «Россия». Если «Жигули», которые разлиты на заводе, основанном фон Вакано, купить несложно - достаточно дойти до «Дна», то конфет «Куйбышевских» фабрики «Россия» теперь нет совсем. Ни за какие деньги и нигде. Хотя! Вкус конфет «Куйбышевских» и силу этого легендарного бренда до сих пор помнят взрослые, чье детство пришлось на конец советской эпохи. Это были лучшие конфеты в СССР. И сегодня, когда видишь на стойках супермаркетов знаменитые советские марки «Рот Фронт», «Бабаевский», становится особенно обидно, что мы свое достояние потеряли. Продукция Nestle при всех достоинствах чувства патриотизма не вызывает.Можно ли сделать из «Жигулей» мощный бренд, работающий на привлекательность региона? Наверняка, тем более что есть прекрасный завод, построенный фон Вакано и сам по себе являющийся прекрасным памятником и целым комплексом исторических зданий. Есть легендарное «Дно», на которое идут все приезжающие в Самару. Есть и кухмистерская фон Вакано, в которой скоро будет открыта историческая пивная. Конечно, завод принадлежит частному лицу, но если будет политическая воля, наверняка найдется и подходящий вид сотрудничества. Чтобы популярность «Жигулевского» работала на регион. Да и вопросы использования торговой марки тоже можно отрегулировать, особенно если проявится такое желание. Для Самары это самый простой путь создания собственного специалитета. Точнее, возвращения его на родину. Эффект его просчитать сложно, но и «Бордо» ведь тоже не сразу принялись по всему миру пить...