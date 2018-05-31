Самое самарское. Пиво и шоколад
Вы знаете, что такое бордо? Большинство из вас, дорогие читатели, сейчас вспомнили о знаменитом французском вине, модницы - о цвете, и уж совсем не многие припомнили город Бордо. А вот про то, что Коньяк не только крепкий напиток, но и город во Франции, некоторые вообще только сейчас узнали! Местный продукт - специалитет - это один из самых развитых в мире методов продвижения территории.
Понятно, что когда за красным вином закрепилось название города, никто не думал о том, что для города Бордо знаменитое вино станет одним из главных туристических магнитов. И слова «бренд» тогда не было. Просто место происхождения вина обозначали. Правда, обозначали его именно так еще во времена мушкетеров, четыреста лет назад, поэтому сегодня «Бордо» - одна из легенд Франции и миллионы дохода для города, в окрестностях которого выращивают виноград, из которого делают «Бордо».
Это есть хорошо
Почему местный продуктовый специалитет, например тульский пряник или рижский бальзам, обладает такой магической силой? Он передает вкус, который ассоциируется с определенным местом. Более того, это можно съесть или выпить, в любом случае поглотить целиком. Психологическую важность процесса поедания трудно переоценить – в каком-то смысле «съесть» гораздо действеннее, чем «увидеть» или «услышать». Конечно, далеко не все пьющие «Бордо» в конце концов отправляются туристами в одноименный город. Но каждая бутылка, проданная в мире, - это маленький плюсик к популярности города и его туристической привлекательности. Что же может использовать в качестве своего специалитета Самара? Чем гостей потчевать будем?
Есть то, что есть
Самарский областной департамент туризма в преддверии Чемпионата выпустил рекламный листок, в котором предлагает попробовать пять пунктов «самарского»:
1. Жигулевское пиво.
2. Волжская рыба.
3. Самарский хлеб.
4. Жигулевская вишня.
5. Сызранский помидор.
Список сам по себе странный. Но он показывает нашу утраченную историю и в то же время - неиспользованный потенциал. Если с первыми двумя пунктами более-менее понятно, хотя бы где их можно попробовать - на «Дне», то вот, например, как в Самаре найти жигулевскую вишню и что имеется в виду под «самарским хлебом», кроме мифа про печенье (булочки) для английской королевы, понять очень сложно. Какой хлеб из продаваемых в наших магазинах является наследником славных традиций булочек для королевы? Наверное, это знают только в самарском департаменте туризма. Более того, если начать разбираться, то и жигулевское пиво варят и разливают по всей стране, да и рыба, не менее волжская, ловится и в Астрахани, и в Ульяновске.
Утраченное национальное достояние
«Жигули». Это и есть наше бордо. Вот только распоряжаемся мы им пока не очень разумно. По крайней мере с точки зрения продвижения. Сейчас Жигулевский пивоваренный завод - это частная компания, и никаких прав на бренд и торговую марку «Жигулевское» не имеет. Википедия вообще пишет, что наш родной «жигулятор» варят и льют на 735 пивзаводах в России и зарубежье. Хотя исторически «Жигулевское пиво» - это и есть наш, самарский, специалитет. История его довольно запутанна, что, в общем, неплохо. И бренд-легенда о том, что это переименованное по личному указанию товарища Микояна пиво «Венское», и версия об оригинальной советской разработке - все хорошо! Но… торговая марка не принадлежит региону, бренд работает, но совершенно стихийно. Вместо того чтобы популяризовать регион, с помощью марки «Жигулевское» продвигают заведения общепита в Москве.
Где ты, «Россия»?
Еще более печальной выглядит история другого нашего великого бренда - шоколадной фабрики «Россия». Если «Жигули», которые разлиты на заводе, основанном фон Вакано, купить несложно - достаточно дойти до «Дна», то конфет «Куйбышевских» фабрики «Россия» теперь нет совсем. Ни за какие деньги и нигде. Хотя! Вкус конфет «Куйбышевских» и силу этого легендарного бренда до сих пор помнят взрослые, чье детство пришлось на конец советской эпохи. Это были лучшие конфеты в СССР. И сегодня, когда видишь на стойках супермаркетов знаменитые советские марки «Рот Фронт», «Бабаевский», становится особенно обидно, что мы свое достояние потеряли. Продукция Nestle при всех достоинствах чувства патриотизма не вызывает.
Перспектива есть
Можно ли сделать из «Жигулей» мощный бренд, работающий на привлекательность региона? Наверняка, тем более что есть прекрасный завод, построенный фон Вакано и сам по себе являющийся прекрасным памятником и целым комплексом исторических зданий. Есть легендарное «Дно», на которое идут все приезжающие в Самару. Есть и кухмистерская фон Вакано, в которой скоро будет открыта историческая пивная. Конечно, завод принадлежит частному лицу, но если будет политическая воля, наверняка найдется и подходящий вид сотрудничества. Чтобы популярность «Жигулевского» работала на регион. Да и вопросы использования торговой марки тоже можно отрегулировать, особенно если проявится такое желание. Для Самары это самый простой путь создания собственного специалитета. Точнее, возвращения его на родину. Эффект его просчитать сложно, но и «Бордо» ведь тоже не сразу принялись по всему миру пить...
Понятно, что когда за красным вином закрепилось название города, никто не думал о том, что для города Бордо знаменитое вино станет одним из главных туристических магнитов. И слова «бренд» тогда не было. Просто место происхождения вина обозначали. Правда, обозначали его именно так еще во времена мушкетеров, четыреста лет назад, поэтому сегодня «Бордо» - одна из легенд Франции и миллионы дохода для города, в окрестностях которого выращивают виноград, из которого делают «Бордо».
Это есть хорошо
Почему местный продуктовый специалитет, например тульский пряник или рижский бальзам, обладает такой магической силой? Он передает вкус, который ассоциируется с определенным местом. Более того, это можно съесть или выпить, в любом случае поглотить целиком. Психологическую важность процесса поедания трудно переоценить – в каком-то смысле «съесть» гораздо действеннее, чем «увидеть» или «услышать». Конечно, далеко не все пьющие «Бордо» в конце концов отправляются туристами в одноименный город. Но каждая бутылка, проданная в мире, - это маленький плюсик к популярности города и его туристической привлекательности. Что же может использовать в качестве своего специалитета Самара? Чем гостей потчевать будем?
Есть то, что есть
Самарский областной департамент туризма в преддверии Чемпионата выпустил рекламный листок, в котором предлагает попробовать пять пунктов «самарского»:
1. Жигулевское пиво.
2. Волжская рыба.
3. Самарский хлеб.
4. Жигулевская вишня.
5. Сызранский помидор.
Список сам по себе странный. Но он показывает нашу утраченную историю и в то же время - неиспользованный потенциал. Если с первыми двумя пунктами более-менее понятно, хотя бы где их можно попробовать - на «Дне», то вот, например, как в Самаре найти жигулевскую вишню и что имеется в виду под «самарским хлебом», кроме мифа про печенье (булочки) для английской королевы, понять очень сложно. Какой хлеб из продаваемых в наших магазинах является наследником славных традиций булочек для королевы? Наверное, это знают только в самарском департаменте туризма. Более того, если начать разбираться, то и жигулевское пиво варят и разливают по всей стране, да и рыба, не менее волжская, ловится и в Астрахани, и в Ульяновске.
Утраченное национальное достояние
«Жигули». Это и есть наше бордо. Вот только распоряжаемся мы им пока не очень разумно. По крайней мере с точки зрения продвижения. Сейчас Жигулевский пивоваренный завод - это частная компания, и никаких прав на бренд и торговую марку «Жигулевское» не имеет. Википедия вообще пишет, что наш родной «жигулятор» варят и льют на 735 пивзаводах в России и зарубежье. Хотя исторически «Жигулевское пиво» - это и есть наш, самарский, специалитет. История его довольно запутанна, что, в общем, неплохо. И бренд-легенда о том, что это переименованное по личному указанию товарища Микояна пиво «Венское», и версия об оригинальной советской разработке - все хорошо! Но… торговая марка не принадлежит региону, бренд работает, но совершенно стихийно. Вместо того чтобы популяризовать регион, с помощью марки «Жигулевское» продвигают заведения общепита в Москве.
Где ты, «Россия»?
Еще более печальной выглядит история другого нашего великого бренда - шоколадной фабрики «Россия». Если «Жигули», которые разлиты на заводе, основанном фон Вакано, купить несложно - достаточно дойти до «Дна», то конфет «Куйбышевских» фабрики «Россия» теперь нет совсем. Ни за какие деньги и нигде. Хотя! Вкус конфет «Куйбышевских» и силу этого легендарного бренда до сих пор помнят взрослые, чье детство пришлось на конец советской эпохи. Это были лучшие конфеты в СССР. И сегодня, когда видишь на стойках супермаркетов знаменитые советские марки «Рот Фронт», «Бабаевский», становится особенно обидно, что мы свое достояние потеряли. Продукция Nestle при всех достоинствах чувства патриотизма не вызывает.
Перспектива есть
Можно ли сделать из «Жигулей» мощный бренд, работающий на привлекательность региона? Наверняка, тем более что есть прекрасный завод, построенный фон Вакано и сам по себе являющийся прекрасным памятником и целым комплексом исторических зданий. Есть легендарное «Дно», на которое идут все приезжающие в Самару. Есть и кухмистерская фон Вакано, в которой скоро будет открыта историческая пивная. Конечно, завод принадлежит частному лицу, но если будет политическая воля, наверняка найдется и подходящий вид сотрудничества. Чтобы популярность «Жигулевского» работала на регион. Да и вопросы использования торговой марки тоже можно отрегулировать, особенно если проявится такое желание. Для Самары это самый простой путь создания собственного специалитета. Точнее, возвращения его на родину. Эффект его просчитать сложно, но и «Бордо» ведь тоже не сразу принялись по всему миру пить...
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
31 мая 2018
117
31 мая 2018
137
31 мая 2018
454
31 мая 2018
153
31 мая 2018 , 14:09
73
На эти цели из областного бюджета выделят 121, 5 млн рублей.
31 мая 2018 , 13:01
117
В этом году будет подготовлен проект благоустройства. Об этом сообщила в четверг, 31 мая, глава...
31 мая 2018 , 12:28
132
Елена Махова, входящая в Творческий союз художников России, довольно часто в последнее время...
31 мая 2018 , 12:09
137
Вы знаете, что такое бордо? Большинство из вас, дорогие читатели, сейчас вспомнили о знаменитом...
31 мая 2018 , 11:19
127
2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера. «Самарская газета»...
31 мая 2018 , 11:07
454
2 и 3 июня в Самаре пройдет «ВолгаФест».
19 мая 2018 , 10:50
45
Для многих подростков летние каникулы - возможность не только отдохнуть от школьных занятий, но...
31 мая 2018 , 10:47
154
В особняке Курлиной пройдут концерты и игры с детьми.
31 мая 2018 , 10:27
144
Ученик 8-го класса Самарского лицея информационных технологий, житель Октябрьского района...
31 мая 2018 , 09:36
153
Врачи и медицинские сестры будут дежурить на объектах Чемпионата мира по футболу 25 дней.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2 мая 2018
4883
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
4348
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3824
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3586
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
3475
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4883
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
2 мая 2018
1345
Это будет самый сложный для меня обзор за последние годы.
1 мая 2018
1247
Празднование Первомая в Самаре началось с торжественного шествия по площади Куйбышева. ...
3 мая 2018
368
На днях в Самару приезжали представители федерального министерства культуры и президиума...
3 мая 2018
501
На самарской сцене - премьера спектакля по пьесе Иржи Губача «Корсиканка»...