Самое самарское. Обновление перед Чемпионатом мира по футболу

Австралийцы, сенегальцы, датчане... Это, если угодно, наш Фестиваль молодежи и студентов, который случится через 61 год после знаменитого московского. Мы наверняка узнаем, что же в нашей Самаре показалось привлекательным и красивым. И не одному, не сотне человек, а десяткам тысяч иностранных гостей. Социальные сети дают уникальную возможность отследить реакцию сразу же - было бы кому отслеживать. Хорошо бы этот уникальный исследовательский материал пустить в дело. А то, что материала будет предостаточно, сомнений нет. Никогда за всю свою историю Самара не выглядела такой привлекательной, как сейчас.Даже люди, абсолютно равнодушные к футболу, должны быть благодарны ему хотя бы за то, что Самару привели в порядок… и она засияла! Да-да, есть много поводов для упреков и недовольства, есть много откровенного головотяпства. Но. Благодаря Чемпионату мы все смогли увидеть - в каком красивом и разном городе мы живем.Конечно, речь идет прежде всего о центре. Там живет не так много людей, но это еще один повод, чтобы сделать его Центром. Притяжения жителей всего города. Удобным, доступным, современным. Потому что красивый и исторический он уже есть. Площадь Революции просто великолепна. Особенно если пройти чуть дальше и увидеть, как все это выглядело раньше, - по нашей доброй традиции отремонтировать все никак невозможно. Поэтому дом Ясневой-Голубевой, в котором бывал Ленин, выглядит как весь наш центр пару лет назад. Почувствуйте разницу!Массовый ремонт старого фонда преобразил Самару, и теперь можно действительно обсуждать: привлекателен ли наш старый город или нет. Впрочем, тут и обсуждать нечего. Даже раскритикованные блогерами, криво покрашенные в странные цвета развалюхи на Самарской с расстояния больше 10 метров выглядят очень милой экзотикой. Никаких традиционных цветов покраски для таких домов нет. Выбранный колер иногда выглядят слишком ярко, но это нашей Самаре совсем не вредит. Есть, конечно, вопрос - будет ли продолжена эта работа или Чемпионат останется единственным шансом старого города. Механизмов создания инвестиционной привлекательности никаких в этой городской среде, увы, не предусмотрено. Настоящей джентрификации - придания вида и смысла позаброшенным прежде кварталам - ждать неоткуда. Можно только начинать делать ее самим. Чтобы людям хотелось сюда вернуться. Снова и снова. А для этого нужна не разовая покраска, а тщательная работа со средой, с городской тканью. Не массовый, промышленный, пусть и качественный, но безликий процесс окраски. А кропотливая работа с привлечением местных жителей. Но это вопрос будущего. Интересно, что же мы можем показать туристам сегодня. Тем более что рассматривать подробно у них времени не будет.Увы, Самара утратила террасную застройку, и вид города с Волги - его вековая визитная карточка - очень сильно подпорчен. Традиционные ориентиры - костел, церкви, театр драмы - теряются на фоне многоэтажного хаоса. И это печально. Но только тем, кто помнит, как это было раньше. Для человека, впервые попавшего в Самару, панорама города с Волги - одно из сильнейших впечатлений. Проверено многократно, на людях разных возрастов, гражданах разных стран. Да, некоторые объекты, которые раньше «торчали», теперь нужно искать. Но вид завораживает, хотя его сильно портит бездарная застройка центра. Которая, увы, продолжается.Очень сильный, просто привычный нам и потому незаметный видовой маршрут - улица Куйбышева. На протяжении последних 80 лет она мало изменилась. Новых зданий всего пара. А в районе площади Революции сейчас полное ощущение, что это та самая Самара, которую описывал Толстой в «Хождении по мукам». А ведь с описываемых событий прошло ровно сто лет! Не боюсь повториться - так красиво Алексеевская площадь не выглядела никогда. За все время существования.Будем надеяться, что внимание туристов привлечет не только старая купеческая Самара, но и наши советские архитектурные ансамбли. Конечно, советский пафос площади имени Куйбышева, переоборудованной в фан-зону, вряд ли будет так легко считываться. Но сам архитектурный ансамбль, состоящий из нескольких очень мощных зданий, приправленный видом на Волгу, - великолепное место, которое и после Чемпионата надо интенсивно, и главное комплексно, развивать. Струковский сад - сквер Пушкина - драма - площадь Чапаева - Белый дом - штаб округа - ОДО - площадь имени Куйбышева - театр оперы. Комплекс с роскошной историей. Здесь и Тухачевского арестовали, и Седьмую симфонию Шостакович дописывал, и бункер Сталина, и актеры великие играли - все-все-все. Будем надеяться, что гости впечатлятся.Скоро вспомнимЕсть в Самаре и другие архитектурные ансамбли советской эпохи. Прежде всего это Молодогвардейская в районе Полевой и проспект Ленина - Осипенко. Советский модернизм сейчас только-только осознается как наследие, которое нужно сберечь. И, честно говоря, многие готовы видеть в этом наследие эпохи, но не готовы видеть архитектуру, стиль, красоту. Поэтому так и получается, что ансамбль улицы Молодогвардейской, который мог бы начинаться от площади Славы и заканчиваться на Полевой, попросту разрушен. Зияет проплешина на месте уничтоженного Дворца спорта, а памятник Высоцкому работы Шемякина думают куда бы пристроить. Но, конечно, оценка нашего модернистского наследия - это тоже очень интересно. Прежде всего потому, что это наша уникальная архитектура. То, чем хотелось бы гордиться. По сравнению с небоскребами Сиднея - скромно, зато мы делаем ракеты...Очень красивым и разным выглядит исторический центр. Особенно ярким стал контраст между отремонтированными частями города и теми, куда не дотянулась рука мундиаля. Контраст, например, между Куйбышева и Венцека, не просто разительный - грустный. До слез. Но есть и надежда - мы можем привести город в порядок. Можем мобилизоваться. И пусть Чемпионат будет только первым шагом. Тем более что он даст достаточно информации для размышления. И стимулов для развития. Уже дает. Наша задача - по максимуму использовать эти возможности. Быть приветливыми с гостями. Для начала.