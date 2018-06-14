14 июня 2018 года,
14:36
$ 63.12    74.14   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Самое самарское. О чемпионате мира по футболу

Мы этого ждали. Не верили. Ругались, хвалили, делали и переделывали. И за всеми этими хлопотами не заметили, что Чемпионат мира по футболу уже здесь.


Большие надежды

Главное, что ждем давно и как-то даже подзабыли, с чего все это дело началось почти 10 лет назад. И ожидания наши, если разобраться, во многом состоят из каких-то клише. Ну что такое «праздник спорта»? Да и праздник этот не для всех, а совсем для немногих. Перечисление материальных приобретений региона - стадион, дорожные развязки, обновленный аэропорт - может наткнуться на встречный подсчет: сколько мы будем отдавать, за какой счет содержать, с какой эффективностью использовать. И какая чаша весов перевесит, станет ясно году к 2020-му. Так чего же мы ждем?

Встречи города и мира. Мы ждем возможности показать себя планете. А миру - увидеть Самару. Зачем это надо? Для того, чтобы окончательно избавиться от клейма «закрытого города». Чтобы стать открытым. И что приятно - Чемпионат нам не просто дает возможность, он Самару в любом случае «откроет». Понравится ли нам жить в открытой Самаре - вопрос другой. Но тут и прогнозы строить бессмысленно, и гадать ни к чему. Все случится в свой срок.

Чистота эксперимента
Открытие будет настоящим. Чемпионат мира по футболу дает для этого невероятные и ни с чем не сравнимые возможности. Открытие Самары произойдет случайно выбранным представителям мирового сообщества. Ведь Международная федерация футбола FIFA - это уникальная мировая система. Едва ли не единственная в мире организация такого размера и мощи, которая не имеет даже тени ориентации на США. Однополюсный мир тут невозможен, и сверхдержавы на этой планете другие. Поэтому приезд австралийцев, костариканцев, уругвайцев, колумбийцев, сенегальцев, датчан, сербов и еще неизвестных гостей делают это открытие настоящим.

Переключить состояние
Самара больше Мадрида. Больше Стокгольма и многих славных европейских столиц. При этом Самара - европейский город, а не промышленный анклав в Северном Китае с небольшим населением. Поэтому открываться нам в третьем тысячелетии все равно придется. И это - прекрасная возможность себя показать.

Тем более, есть что показать! И с природой, и с памятниками, и с людьми у нас все очень достойно. Скептики сейчас говорят: ну и что изменится в городе из-за приезда нескольких тысяч австралийцев и колумбийцев? Что они в нашу экономику начнут инвестировать? Квартиры покупать начнут?

Оставим в стороне, что сам факт приезда - уже вложение денег в нашу региональную экономику. Если богатые австралийцы полюбят Волгу и наших самых красивых девушек и захотят вернуться, чтобы потратить несколько тысяч долларов, - это будет прекрасно. Но гораздо важнее, что открытие Самары миру - это глобальное переключение состояния. Когда обслуживающему персоналу придется учить языки, а работа в обслуживающем секторе станет почетной. Да-да, и не надо морщиться: во Франции официантами работают очень солидные взрослые мужчины и не стыдятся своей должности.

Опыт гостеприимства
Наконец-то мы поймем абсолютно точно, хочет ли Самара быть городом-курортом. Потому что курорт - это много туристов. Им надо улыбаться, их надо обслуживать.

Это будет уникальный для Самары опыт и совершенно отдельный тест. Есть вероятность, что мы его пройдем с очень большим трудом. Языковой барьер все же высоковат. Так как вряд ли колумбийцы хорошо владеют английским, а испанский у нас редок. Язык жестов отельерам и рестораторам в помощь. Будет много всякого. Будут и конфликты, и скандалы. И это полезно. Это опыт, на котором учатся.

Культурный шок
Столкновение культур будет происходить буквально на улицах. Надеюсь, что всегда оно будет мирным и конструктивным. Но услышать вживую музыку Сенегала и посмотреть на то, как танцуют молодые колумбийки, среднему самарцу вряд ли скоро удастся снова. Ну и представителям других культур будет интересна наша самарская культура. Например, пьеса «На дне», написанная сотрудником «Самарской газеты», традиционно популярна в нашем городе.

А кроме шуток: культура - это гораздо больше, чем песни и пляски. Это другие миры. Мы сможем к ним прикоснуться, увидеть их в праздничной, радостной атмосфере. Потому что это все-таки праздник, люди приедут радоваться, и это гораздо важнее любых различий.

Но культурный шок будет очень полезен Самаре. Город нужно встряхнуть именно такой инъекцией непредсказуемости. Мы ведь скоро узнаем не только о том, как прекрасна Волга, но и много других более конкретных вещей: как воспринимаются иностранцами наша деревянная архитектура и сам город, что они думают о нашем общепите и вежливости прохожих. Информации общекультурного характера будет так много, сколько не было за всю историю города. Потому что Чемпионат - это прекрасный способ посмотреть на себя.

Зеркало ЧМ
Великая вещь - социальные сети. Я не знаю, будет ли этим кто-то заниматься, но было бы очень интересно проанализировать все фотографии с нашими, «самарскими» тэгами, которые начали появляться, например, в «Инстаграме». Это будет очень интересный и самый актуальный образ нашего города и нас самих. Что-то можно представить себе - стадион, Волга, ракета, «Дно»… Но будут и неожиданности, и сюрпризы. Нам поднесут огромное зеркало. Каждому жителю, всему городу, и предложат в него полюбоваться. Захотим ли мы смотреть - дело наше, но в том, что отражение появится, сомневаться не приходится.

И приглядеться к этому отражению, быть может, не менее важно, чем продумать использование стадиона после. Потому что такое глобальное сканирование города и его жителей - первое за всю историю города, странно было бы его оставить без внимания. В конце концов, футбол - не худший способ, чтобы начать немного разбираться в себе. В футболе-то все и так разбираются.

С праздником, Самара!
Дата: 14 июня 2018 , 12:32
134
Автор текста: Илья Сульдин
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре во время ЧМ-2018 будут работать 52 сувенирные лавки
14 июня 2018
53
В Самаре во время ЧМ-2018 будут работать 52 сувенирные лавки
Стена у площади Славы стала футбольной
14 июня 2018
87
Стена у площади Славы стала футбольной
Более 140 заведений Самары будут транслировать матчи ЧМ-2018
14 июня 2018
129
Более 140 заведений Самары будут транслировать матчи ЧМ-2018
ЧМ-2018 на набережной. Как это будет
14 июня 2018
152
ЧМ-2018 на набережной. Как это будет
Самое самарское. О чемпионате мира по футболу
14 июня 2018
134
Самое самарское. О чемпионате мира по футболу
Восстановили первоначальный облик особняка Жоголева
14 июня 2018
128
Восстановили первоначальный облик особняка Жоголева
Дворы в девяти районах Самары приведут в порядок к началу осени
14 июня 2018
136
Дворы в девяти районах Самары приведут в порядок к началу осени
Сегодня стартует Чемпионат мира по футболу
14 июня 2018
212
Сегодня стартует Чемпионат мира по футболу
От Урала до Сибири: отпуск в затерянных землях
14 июня 2018
154
От Урала до Сибири: отпуск в затерянных землях
Лента новостей
14 июня 2018 , 14:24
53
В Самаре во время ЧМ-2018 будут работать 52 сувенирные лавки
Это 21 сувенирный домик, девять точек в виде матрешек, 12 стационарных объектов и десять...
14 июня 2018 , 13:40
79
Спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт» вошел в афишу московского театрального фестиваля
Постановка Артема Устинова «Пер Гюнт» в ноябре примет участие в фестивале молодой...
14 июня 2018 , 12:49
105
Жители Самарского района просят восстановить отмостки, разрушенные во время обновления улицы Максима Горького
Жители домов на улице Максима Горького, 115, 117 и 119 радовались, когда в прошлом году им...
14 июня 2018 , 12:32
134
Самое самарское. О чемпионате мира по футболу
Мы этого ждали. Не верили. Ругались, хвалили, делали и переделывали. И за всеми этими хлопотами...
14 июня 2018 , 12:24
128
Восстановили первоначальный облик особняка Жоголева
Т ретий год длится совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской...
14 июня 2018 , 12:16
136
Дворы в девяти районах Самары приведут в порядок к началу осени
В Самаре набирает ход работа по благоустройству дворов и пространств, выбранных самарцами во...
14 июня 2018 , 10:30
212
Сегодня стартует Чемпионат мира по футболу
Вся планета в ожидании фантастического спортивного пиршества под названием Чемпионат мира по...
14 июня 2018 , 09:19
154
От Урала до Сибири: отпуск в затерянных землях
Sgpress.ru начинает проект «Открытый мир». Наступил сезон массовых отпусков, который...
13 июня 2018 , 19:50
345
На пересечении Киевской и Тухачевского столкнулись фура и иномарка
Авария произошла в среду, 13 июня, около 18:00.
13 июня 2018 , 19:45
1238
В Самаре на открытии фан-феста выступят оперные певцы и казаки
Вместимость площадки Фестиваля болельщиков FIFA ограничат до 20 тысяч человек.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
7228
8
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5913
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
В первый день ЧМ-2018 на площади Куйбышева выступят 600 артистов
9 июня 2018
3233
В первый день ЧМ-2018 на площади Куйбышева выступят 600 артистов
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму. 
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
14 июня 2018
3146
 
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в
28 мая 2018
2808
4
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в "стекле"
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
785
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
В день третьего тестового матча будет ходить больше автобусов
15 мая 2018
701
2
В день третьего тестового матча будет ходить больше автобусов
В среду, 16 мая, в городе состоится третья игра на стадионе «Самара Арена».
В июне в Самаре пройдет «ВолгаФест»
15 мая 2018
537
В июне в Самаре пройдет «ВолгаФест»
Тема этого года — «Будущее». Фестиваль состоится 2 и 3 июня на 2-й очереди...
Грушинский фестиваль пройдет в августе
15 мая 2018
600
Грушинский фестиваль пройдет в августе
Одним из сюрпризов летней программы станет чествование 3,5-миллионного посетителя.
На линии электропередач между Россией и Казазстаном ФСК ЕЭС установит новую систему устранения льда
15 мая 2018
342
На линии электропередач между Россией и Казазстаном ФСК ЕЭС установит новую систему устранения льда
Это планируют сделать до зимы 2018 года.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.