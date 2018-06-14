Самое самарское. О чемпионате мира по футболу

Главное, что ждем давно и как-то даже подзабыли, с чего все это дело началось почти 10 лет назад. И ожидания наши, если разобраться, во многом состоят из каких-то клише. Ну что такое «праздник спорта»? Да и праздник этот не для всех, а совсем для немногих. Перечисление материальных приобретений региона - стадион, дорожные развязки, обновленный аэропорт - может наткнуться на встречный подсчет: сколько мы будем отдавать, за какой счет содержать, с какой эффективностью использовать. И какая чаша весов перевесит, станет ясно году к 2020-му. Так чего же мы ждем?Встречи города и мира. Мы ждем возможности показать себя планете. А миру - увидеть Самару. Зачем это надо? Для того, чтобы окончательно избавиться от клейма «закрытого города». Чтобы стать открытым. И что приятно - Чемпионат нам не просто дает возможность, он Самару в любом случае «откроет». Понравится ли нам жить в открытой Самаре - вопрос другой. Но тут и прогнозы строить бессмысленно, и гадать ни к чему. Все случится в свой срок.Открытие будет настоящим. Чемпионат мира по футболу дает для этого невероятные и ни с чем не сравнимые возможности. Открытие Самары произойдет случайно выбранным представителям мирового сообщества. Ведь Международная федерация футбола FIFA - это уникальная мировая система. Едва ли не единственная в мире организация такого размера и мощи, которая не имеет даже тени ориентации на США. Однополюсный мир тут невозможен, и сверхдержавы на этой планете другие. Поэтому приезд австралийцев, костариканцев, уругвайцев, колумбийцев, сенегальцев, датчан, сербов и еще неизвестных гостей делают это открытие настоящим.Переключить состояниеСамара больше Мадрида. Больше Стокгольма и многих славных европейских столиц. При этом Самара - европейский город, а не промышленный анклав в Северном Китае с небольшим населением. Поэтому открываться нам в третьем тысячелетии все равно придется. И это - прекрасная возможность себя показать.Тем более, есть что показать! И с природой, и с памятниками, и с людьми у нас все очень достойно. Скептики сейчас говорят: ну и что изменится в городе из-за приезда нескольких тысяч австралийцев и колумбийцев? Что они в нашу экономику начнут инвестировать? Квартиры покупать начнут?Оставим в стороне, что сам факт приезда - уже вложение денег в нашу региональную экономику. Если богатые австралийцы полюбят Волгу и наших самых красивых девушек и захотят вернуться, чтобы потратить несколько тысяч долларов, - это будет прекрасно. Но гораздо важнее, что открытие Самары миру - это глобальное переключение состояния. Когда обслуживающему персоналу придется учить языки, а работа в обслуживающем секторе станет почетной. Да-да, и не надо морщиться: во Франции официантами работают очень солидные взрослые мужчины и не стыдятся своей должности.Наконец-то мы поймем абсолютно точно, хочет ли Самара быть городом-курортом. Потому что курорт - это много туристов. Им надо улыбаться, их надо обслуживать.Это будет уникальный для Самары опыт и совершенно отдельный тест. Есть вероятность, что мы его пройдем с очень большим трудом. Языковой барьер все же высоковат. Так как вряд ли колумбийцы хорошо владеют английским, а испанский у нас редок. Язык жестов отельерам и рестораторам в помощь. Будет много всякого. Будут и конфликты, и скандалы. И это полезно. Это опыт, на котором учатся.Столкновение культур будет происходить буквально на улицах. Надеюсь, что всегда оно будет мирным и конструктивным. Но услышать вживую музыку Сенегала и посмотреть на то, как танцуют молодые колумбийки, среднему самарцу вряд ли скоро удастся снова. Ну и представителям других культур будет интересна наша самарская культура. Например, пьеса «На дне», написанная сотрудником «Самарской газеты», традиционно популярна в нашем городе.А кроме шуток: культура - это гораздо больше, чем песни и пляски. Это другие миры. Мы сможем к ним прикоснуться, увидеть их в праздничной, радостной атмосфере. Потому что это все-таки праздник, люди приедут радоваться, и это гораздо важнее любых различий.Но культурный шок будет очень полезен Самаре. Город нужно встряхнуть именно такой инъекцией непредсказуемости. Мы ведь скоро узнаем не только о том, как прекрасна Волга, но и много других более конкретных вещей: как воспринимаются иностранцами наша деревянная архитектура и сам город, что они думают о нашем общепите и вежливости прохожих. Информации общекультурного характера будет так много, сколько не было за всю историю города. Потому что Чемпионат - это прекрасный способ посмотреть на себя.Великая вещь - социальные сети. Я не знаю, будет ли этим кто-то заниматься, но было бы очень интересно проанализировать все фотографии с нашими, «самарскими» тэгами, которые начали появляться, например, в «Инстаграме». Это будет очень интересный и самый актуальный образ нашего города и нас самих. Что-то можно представить себе - стадион, Волга, ракета, «Дно»… Но будут и неожиданности, и сюрпризы. Нам поднесут огромное зеркало. Каждому жителю, всему городу, и предложат в него полюбоваться. Захотим ли мы смотреть - дело наше, но в том, что отражение появится, сомневаться не приходится.И приглядеться к этому отражению, быть может, не менее важно, чем продумать использование стадиона после. Потому что такое глобальное сканирование города и его жителей - первое за всю историю города, странно было бы его оставить без внимания. В конце концов, футбол - не худший способ, чтобы начать немного разбираться в себе. В футболе-то все и так разбираются.