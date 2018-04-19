Самое самарское. Наш Ленин

Самаре очень повезло с Володей Ульяновым. С одной стороны, роль нашего города в формировании взглядов будущего вождя велика. Здесь он решил стать революционером. Выбрал свой путь. Поэтому нам досталось прекрасное здание мемориала и общественное пространство вокруг него. С другой - родина вождя все-таки Симбирск, поэтому масштабы мемориальных преобразований скромнее, чем в Ульяновске, где ради мемориальной зоны старую застройку сносили кварталами. У нас тоже сносили, но гуманнее. И в том, что ничего до сих пор не «воткнули» на площади Революции, наверное, заслуга Володи Ульянова. Струковский сад и множество зданий до сих пор живы и относительно здоровы прежде всего потому, что в них бывал Ильич. Сегодня это, конечно, формальная привязка, сохранившаяся с советских времен. Тогда исторические памятники надо было сохранять только при условии их участия в революционном движении. Но это и неплохо! Например, удалось отреставрировать здание Коммерческого клуба на деньги федеральной программы - во многом из-за того, что в клуб захаживал, 130 лет назад, молодой Володя Ульянов.Такая титаническая фигура как Ленин до сих пор остается предметом жарких споров. Абсолютную неспособность принять историю, причем довольно уже давнюю, демонстрируют, например, некоторые самарские краеведы. Они считают, что памятник Ленину работы Манизера надо снести и восстановить на его месте памятник царю-освободителю Александру II. Как будто новодельная фигура Романова, вернувшись на пьедестал, сможет перечеркнуть 70 лет советской истории, да и всей истории земного шара, который Ленин мощно встряхнул век назад. Предложение снести памятник Володе и поставить Александру - это из серии комического, но некая двойственность в восприятии мешает нам реализовать потенциал ленинской истории. Например, ленинского мемориала у нас как бы нет, а есть музей имени Алабина, но на главном входе посетителей встречает гигантская мозаика с Ильичом. И попробуйте получить внятный ответ, почему он тут. Мы не можем четко ответить, кто для нас Ленин. Но есть люди, которые могут.Современная Россия отошла от идеалов коммунизма, но есть еще Китайская Народная Республика. Там Ленина чтут, и надежда на то, что Лениниану можно грамотно продвинуть китайским туристам, живет много лет. Сначала о хорошей перспективе: в Китае миллиард двести миллионов жителей. Официальная идеология - коммунизм. При этом китайцы все активнее путешествуют по миру, и в большинстве европейских столиц вездесущие азиатские туристы теперь из Китая, а не из Японии. Вот бы к нам в Самару направить маленький ручеек! 136 миллионов китайцев каждый год путешествует по миру, понятно, что даже полпроцента нам хватит с лихвой. Но...Давайте снова вспомним Ульяновск. В городе, который носит имя-фамилию своего великого земляка, еще более роскошный мемориал Ленина - настоящий шедевр архитектурного модернизма. Вокруг мемориальная зона, хотя, конечно, местами запустение. Там уже сейчас много делают для привлечения китайских туристов, и в здании мемориала есть довольно большая экспозиция, посвященная Мао. Китайские товарищи регулярно приезжают и договариваются о туристических визитах, но интересен Ленин, увы, как и в России, только людям старшего поколения. Для молодых жителей Поднебесной даже Мао - персонаж легендарный, затертый до дыр миллиардами копий. Сотрудники мемориала рассказывают, что регулярно приезжают люди старшего возраста, для которых дом, где родился Ленин, - святое место. Падают на пол, впадают в транс, плачут, шепчут, разговаривая, видимо, с духом Володи… При этом молодежь из тур- групп смотрит на таких паломников с удивлением. Скучновато у вас, говорят молодые китайцы, в Казани веселее.Вот и получается, что оптимальным вариантом работы с ленинским наследием был так называемый «Красный маршрут», в котором собраны самые ленинские места России. Правда, пытались его запустить в версии Москва - Санкт-Петербург - Ульяновск. Но нам, конечно, интереснее вариант, объединяющий Самару, Ульяновск и Казань, где Володя Ульянов учился в университете еще до Самары. Потому что по этому маршруту можно проплыть, хотя бы и от Москвы. Но это уже совсем другая и очень сложная история. Нет кораблей, нет организаторов, нет настоящей заинтересованности в комплексном развитии туристической отрасли.Хотя великая русская река и Володя Ульянов, который очень любил Волгу, вместе могли бы принести в Самару несколько сотен тысяч туристов. Каждый китайский турист тратит в России около 2000 долларов. Полмиллиона туристов - миллиард. Вот только время уходит, китайцы, чтущие вождя мировой революции, стареют. Еще несколько лет сетований, и эта возможность пополнит бесконечный список, озаглавленный просто: «упущенное».22 апреля сотруднику самарского окружного суда Владимиру Ульянову исполняется 148 лет. Поздравляем!И напоминаем, что скоро юбилей и, наверное, последний шанс сохранить Ленина частью нашего бренда. Как ни относись к нему, никого более выдающегося в нашем городе не бывало.