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Самое самарское. Набережная - главная достопримечательность и бренд

Если открыть любой крупный сайт для туристов, который рейтингует достопримечательности, то станет очевидно - в глазах всего мира наша главная, а может, и единственная настоящая достопримечательность - это набережная Волги. Стрежень самарского бренда.
 
Отчасти этот материал будет казаться продолжением статьи про Волгу и город-курорт, но тут уж ничего не поделаешь - эти элементы бренда, естественно, соседствуют. Они составляют ядро нашей привлекательности. И это очень просто доказать. Достаточно обратиться к любому международному туристическому ресурсу. 
 
На крупнейшем портале путешественников Tripadvisor набережная занимает не одно, а сразу несколько первых мест - памятник Засекину и композиция «Бурлаки на Волге» - это часть набережной, и не факт, что путешественники были бы так же благосклонны к этим образчикам монументального искусства, если бы они находились где-то в другом месте. 
 
Обращает на себя внимание и то, что называется эмоциональной вовлеченностью, - про набережную отзывов в 20 (!) раз больше, чем про нашу любимую Ленинградскую. Сравниться по числу отзывов в Самаре может только бункер Сталина, но о нем - в одной из следующих серий. 
 
Свыше 600 отзывов! Из них нейтральных или негативных - не более одного процента. Вот он, очевидный наш туристический бренд, радоваться бы. Но вот если почитать отзывы, то становится немного грустно. Многие пишут, что, кроме набережной, в Самаре смотреть нечего. Набережная - единственная наша универсальная достопримечательность. 

Объективно 
 
Когда мы начинаем гордиться своим городом, ну честно, людям непредвзятым бывает даже смешно. Но набережная-пляж-Волга - три наших козыря, которые кроют все. Четыре очереди самарской набережной имеют общую протяженность свыше четырех километров! Это длиннее, чем Копакабана, и почти в два раза длиннее знаменитейшей Круазетт в Каннах. На Волге таких длинных набережных нет. В Нижнем набережная Федоровского, в Казани - Кремлевская, но при всем уважении к соседям - это не тот бесконечный променад, который есть в Самаре. 
 
Реально 
 
Набережная Волги - это наше уникальное преимущество, мощный привлекательный элемент. Правда, мощность эту для привлечения тех же туристов, мы используем на 2%. Даже меньше. Нет прямых интересантов. То есть, наверное, департамент туризма области и городские власти в целом заинтересованы в привлечении туристов, но на той же набережной до сих пор нет даже простейшей навигации для гуляющих. Единственный стенд, поставленный по собственной инициативе самарской ITкомпанией Cloud Castle на Вилоновском спуске, увы, не пережил ремонта. Кто конкретно, какая организация должны отвечать за то, чтобы люди - и жители города, и его гости - стремились на набережную, чаще приходили туда и проводили там больше времени? А зачем? Вроде бы и так сами идут… И отзывов восторженных много. Без всяких усилий. Набережная - визитная карточка города. Дмитрий Азаров по праву гордится, что, будучи мэром, сделал реконструкцию набережной, но сколько денег набережная принесла? Сколько туристов привлекла? Такие вопросы, к сожалению, для Самары не очень привычны. Наша туристическая привлекательность - это не только данность, объективные природные условия - Волга, Жигули, но и постоянная работа, по, простите за низкий посыл, «монетизации» этих природных уникальностей. 
 
Идеально 
 
Самарская набережная сегодня - это главный привлекательный объект города. Но Самара крайне слабо продвигает себя как город с уникальной набережной. Гораздо меньше про это пишут, чем, например, про самую большую в Европе площадь имени Куйбышева, которая тоже интересна туристам, но раз в 30 меньше, чем наба. Только сайт, затеянный самарскими патриотами, nanabe.ru пытается продвигать набережную в сети… И всё. 
 
А по идее надо бы просто объявить международный архитектурный конкурс на проект того, как соединить все очереди набережной. А потом еще и следующий конкурс - о том, как продлить набережную до стрелки реки Самары. Ну и потом - набережная реки Самары. Мы получим уникальный объект - набережную двух рек общей длиной до 15 километров. Таких променадов по всему миру не найдешь. Кроме того, подобный проект оживит старый центр - район Хлебной площади и стрелку. Проект со стадионом на стрелке в свое время вызвал массу дискуссий, но сама идея освоения этого огромного промышленного пустыря, занимающего самое золотое место в городе, должна быть очень интересна и привлекательна для инвесторов. Самых разных. 
 
Но сработает такая идеальная конструкция только в том случае, если отношение к проекту будет такое же, какое было у авторов второй очереди, когда архитекторы и художники много работали над созданием цветовой гармонии набережной. Все пространство было разбито на четыре сектора, каждый из них имел свой колер покраски садовых диванов и соответствующий ему подбор окраски цветов и цветущих кустарников. Такое решение создало поистине сказочную красоту. 
 
Можно, конечно, начать и с более скромных, но не менее эффектных действий. Например, соединить вторую и третьи очереди. Тогда мы получим сплошной променад от Первомайской до Комсомольской (как звучит!), географическим и смысловым центром которого будет Дно. Эта идея уже появлялась в интернете в виде проектов и обсуждалась. При том, что в центре эти несколько сотен метров перед пивзаводом и ГРЭС повысят привлекательность и популярность набережной. Невозможно предсказать насколько. Но гарантированно. И тогда мы сможем смело называться городом с самой длинной набережной в России. Неплохо звучит? Привлекательно.
 
Дата: 5 апреля 2018 , 09:40
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Автор текста: Илья Сульдин
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