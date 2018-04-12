Самое самарское. Космический Куйбышев
Там, где бульвар Рамбла упирается в море, стоит высокая колонна, увенчанная фигурой мужчины. Это одна из популярных достопримечательностей Барселоны - памятник Колумбу, открывшему новый мир и, по легенде, отплывшему в свое первое путешествие именно отсюда. Так думают большинство туристов и даже жители города. На самом деле Колумб вернулся сюда. Открыв новый мир, приехал доложить королеве Изабелле - задание выполнено, Индия достигнута!
Колумб и Гагарин
Ничего не напоминает? Дело в том, что в Самаре тоже есть похожий памятник - ракета, на которой летал Гагарин, установленная на том месте, куда он прилетел из космоса. Да-да-да, автор знает: ракета не возвращается, и это «Союз», а не «Восток», приземлился Гагарин в Саратовской области… Но и вокруг плавания Колумба тоже полно условностей. Общее между Гагариным и Колумбом - они открыли новый мир. Совершили гигантский прорыв. Сейчас, через 525 лет после возвращения Колумба из первой экспедиции, нет нужды объяснять, как сильно повлияло его плавание на дальнейшую историю человечества. Вроде бы и про полет Гагарина не надо, но что-то подсказывает, что через сто и двести лет это будет очень почетное звание - «космический город». Мы сейчас себе даже представить не можем, как круто и высоко это будет. А уж тем более такой, как Самара-Куйбышев.
Реальный сектор экономики
Выступая с ежегодным Посланием, Дмитрий Азаров традиционно рассказал, что 80% пилотируемых запусков в космос производят на ракетах самарской сборки. Если посмотреть общее число запусков, тут наши позиции уже не так убедительны и динамика не очень, но Самара - одна из мировых космических столиц. Не в историческом разрезе - сейчас. И в будущем планирует сохранить свои позиции. В ближайших планах самарского завода «Прогресс» - создание ракеты для марсианской программы.
Поэтому в отличие от «исторических» элементов нашего регионального бренда, «Самара космическая» - это и великое прошлое, значимость которого будет только возрастать, и прекрасное будущее, полное новых открытий и далекого космоса.
Первая космическая верфь
Расположена она в Самаре. Это завод «Прогресс». Вот основные вехи этой фантастической истории.
17 февраля 1959 года с плигона №5 Министерства обороны СССР (ныне космодром Байконур) была запущена первая серийная межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, изготовленная на «Прогрессе». Первые межконтинентальные баллистические ракеты, изготовленные нашим заводом и поставленные в войска, послужили основой создания Ракетных войск стратегического назначения в 1959-м.
В последующие годы завод освоил серийное производство ракет Р-7, Р-7А, Р-9А, ракет-носителей «Восток-М», «Молния», «Молния-М», «Союз».
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур на околоземную орбиту был выведен космический корабль с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Ракета-носитель «Восток» для его запуска была изготовлена на куйбышевском заводе «Прогресс».
С середины 1960-х и до 1974 года предприятие производило легендарную ракету-носитель сверхтяжелого класса Н-1.
В 1976 - 1993 годах завод являлся ключевым в производстве универсального носителя сверхтяжелого класса «Энергия», изготавливая его центральный блок и отвечая за сборку изделия в целом.
Почти обыденность
Это глобальная история, масштаб которой при всех наших амбициях превосходит бренд Самарской губернии. И это часть нашей локальной, местной истории. Потому что все в городе знают, где жили и живут люди, придумавшие, построившие и запустившие в космос все эти ракеты. Запускающие их сегодня. Для нас, самарцев, это реальность, почти обыденность. Еще и потому, что кроме «Прогресса» у нас есть СНТК имени Кузнецова и еще заводы, работающие на космос. Есть вуз, который еще в 1970-е годы в программах вражьих голосов называли «русский ракетный колледж».
Влияние космоса и космической тематики на наш город очень велико. Даже в общекультурном смысле. Например, великолепная монография Самогорова и Пастушенко, посвященная архитектуре советского модернизма, называется «Куйбышев космический». Хотя явных пересечений между архитектурными проектами и космическими реалиями практически не было.
Очевидное невидимо
Космос для Куйбышева, как Волга для Самары, настолько очевидно и привычно, что не видно в упор. Действительно, нам кажется, что есть ракета и музей в постаменте, есть проекты по установке памятника всем героям космического Куйбышева около этой ракеты, есть постоянное поминание «Куйбышева космического». Есть космопупс наконец!
Но нет никакой дельной туристической программы по теме «Самара космическая». Конечно, в цеха «Прогресса» туристов никто не пустит. Но можно показать издалека знаменитый черный цех, который выглядит очень внушительно даже с расстояния нескольких километров. Можно сделать мемориальную зону на даче, где отдыхал после полета Юрий Гагарин. Создать парк с полноценными космическими экспонатами вместо автостоянки и уродливых инопланетян в стиле ЖЭК-арта рядом с ракетой. Спрос есть. Первое фото из Самары легендарного футболиста Петера Шмейхеля - от подножия ракеты. В любой обзорной программе или публикации про Самару (а в преддверии Чемпионата их немало!) обязательно фигурирует ракета. Это мощнейший символ. Патриотический и технический, но мы только констатируем эти важные вещи. На деле перспектива проспекта Ленина, которую венчает ракета, была просто уничтожена. Построили многоэтажку, на фоне которой ракета теряется и весь задуманный эффект разрушается.
Ради будущего
Что же касается «Самары космической», то именно этот элемент бренда надо развивать системно - как форму инвестиционной привлекательности региона. В том числе и международной. И очень долгосрочной.
Это работа не только и не столько на туристов, которые приедут к нам через год из Германии или Австралии. Это для туристов, которые прилетят сюда через сто лет с Марса, пояса астероидов и колоний на темной стороне Луны. Потому что этим туристам, впервые прибывшим на Землю, не надо будет доказывать важность первого полета в космос.
Колумб и Гагарин
Ничего не напоминает? Дело в том, что в Самаре тоже есть похожий памятник - ракета, на которой летал Гагарин, установленная на том месте, куда он прилетел из космоса. Да-да-да, автор знает: ракета не возвращается, и это «Союз», а не «Восток», приземлился Гагарин в Саратовской области… Но и вокруг плавания Колумба тоже полно условностей. Общее между Гагариным и Колумбом - они открыли новый мир. Совершили гигантский прорыв. Сейчас, через 525 лет после возвращения Колумба из первой экспедиции, нет нужды объяснять, как сильно повлияло его плавание на дальнейшую историю человечества. Вроде бы и про полет Гагарина не надо, но что-то подсказывает, что через сто и двести лет это будет очень почетное звание - «космический город». Мы сейчас себе даже представить не можем, как круто и высоко это будет. А уж тем более такой, как Самара-Куйбышев.
Реальный сектор экономики
Выступая с ежегодным Посланием, Дмитрий Азаров традиционно рассказал, что 80% пилотируемых запусков в космос производят на ракетах самарской сборки. Если посмотреть общее число запусков, тут наши позиции уже не так убедительны и динамика не очень, но Самара - одна из мировых космических столиц. Не в историческом разрезе - сейчас. И в будущем планирует сохранить свои позиции. В ближайших планах самарского завода «Прогресс» - создание ракеты для марсианской программы.
Поэтому в отличие от «исторических» элементов нашего регионального бренда, «Самара космическая» - это и великое прошлое, значимость которого будет только возрастать, и прекрасное будущее, полное новых открытий и далекого космоса.
Первая космическая верфь
Расположена она в Самаре. Это завод «Прогресс». Вот основные вехи этой фантастической истории.
17 февраля 1959 года с плигона №5 Министерства обороны СССР (ныне космодром Байконур) была запущена первая серийная межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, изготовленная на «Прогрессе». Первые межконтинентальные баллистические ракеты, изготовленные нашим заводом и поставленные в войска, послужили основой создания Ракетных войск стратегического назначения в 1959-м.
В последующие годы завод освоил серийное производство ракет Р-7, Р-7А, Р-9А, ракет-носителей «Восток-М», «Молния», «Молния-М», «Союз».
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур на околоземную орбиту был выведен космический корабль с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Ракета-носитель «Восток» для его запуска была изготовлена на куйбышевском заводе «Прогресс».
С середины 1960-х и до 1974 года предприятие производило легендарную ракету-носитель сверхтяжелого класса Н-1.
В 1976 - 1993 годах завод являлся ключевым в производстве универсального носителя сверхтяжелого класса «Энергия», изготавливая его центральный блок и отвечая за сборку изделия в целом.
Почти обыденность
Это глобальная история, масштаб которой при всех наших амбициях превосходит бренд Самарской губернии. И это часть нашей локальной, местной истории. Потому что все в городе знают, где жили и живут люди, придумавшие, построившие и запустившие в космос все эти ракеты. Запускающие их сегодня. Для нас, самарцев, это реальность, почти обыденность. Еще и потому, что кроме «Прогресса» у нас есть СНТК имени Кузнецова и еще заводы, работающие на космос. Есть вуз, который еще в 1970-е годы в программах вражьих голосов называли «русский ракетный колледж».
Влияние космоса и космической тематики на наш город очень велико. Даже в общекультурном смысле. Например, великолепная монография Самогорова и Пастушенко, посвященная архитектуре советского модернизма, называется «Куйбышев космический». Хотя явных пересечений между архитектурными проектами и космическими реалиями практически не было.
Очевидное невидимо
Космос для Куйбышева, как Волга для Самары, настолько очевидно и привычно, что не видно в упор. Действительно, нам кажется, что есть ракета и музей в постаменте, есть проекты по установке памятника всем героям космического Куйбышева около этой ракеты, есть постоянное поминание «Куйбышева космического». Есть космопупс наконец!
Но нет никакой дельной туристической программы по теме «Самара космическая». Конечно, в цеха «Прогресса» туристов никто не пустит. Но можно показать издалека знаменитый черный цех, который выглядит очень внушительно даже с расстояния нескольких километров. Можно сделать мемориальную зону на даче, где отдыхал после полета Юрий Гагарин. Создать парк с полноценными космическими экспонатами вместо автостоянки и уродливых инопланетян в стиле ЖЭК-арта рядом с ракетой. Спрос есть. Первое фото из Самары легендарного футболиста Петера Шмейхеля - от подножия ракеты. В любой обзорной программе или публикации про Самару (а в преддверии Чемпионата их немало!) обязательно фигурирует ракета. Это мощнейший символ. Патриотический и технический, но мы только констатируем эти важные вещи. На деле перспектива проспекта Ленина, которую венчает ракета, была просто уничтожена. Построили многоэтажку, на фоне которой ракета теряется и весь задуманный эффект разрушается.
Ради будущего
Что же касается «Самары космической», то именно этот элемент бренда надо развивать системно - как форму инвестиционной привлекательности региона. В том числе и международной. И очень долгосрочной.
Это работа не только и не столько на туристов, которые приедут к нам через год из Германии или Австралии. Это для туристов, которые прилетят сюда через сто лет с Марса, пояса астероидов и колоний на темной стороне Луны. Потому что этим туристам, впервые прибывшим на Землю, не надо будет доказывать важность первого полета в космос.
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