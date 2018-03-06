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Самое самарское. Клады Степана Разина

Так нам повезло. Первый настоящий народный герой, чье имя неразрывно связано с нашим краем, - Степан Разин. Степан Тимофеевич. Стенька. Сокровище наше. Потому что с помощью одного только донского казака можно раскрутить бренд Самары и региона до мирового масштаба. Впрочем, он уже раскручен, примерно с конца XVII века.

Знаменитый разбойник
Вообще история Степана Разина очень современна, если вдуматься. Ведь за его восстанием следила вся Европа, потому что Стенькины челны полностью блокировали один из крупнейших торговых путей эпохи - Волгу. И казнили его максимально жестоко не только для того, чтоб неповадно было, но и для того, чтобы как можно больше и дальше об этом стало известно. Чем больше крови в новости, тем быстрее она расходится.

Степан Разин, отчасти из-за важности Волги как торгового пути, отчасти из-за масштаба восстания и ужасной судьбы, уже в XVII веке стал всемирно известным разбойником. Достаточно того, что «по Разину» была защищена первая научная диссертация на русскую тему. Быть может, Стенька не такой глобально раскрученный лихой парень, как Зорро или Робин Гуд, но зато гораздо более реальный. Настолько реальный, что можно попробовать найти спрятанные им сокровища. В Жигулях.

Пират Жигулевских гор
Эта история очень кинематографична. Вполне тянет на новых «Пиратов Карибского моря». Эпоха и многие другие детали совпадают. Разбойники на кораблях, бежавшие от несправедливости и несвободы, несметные сокровища, спрятанные с помощью магии, жестокие нравы и битвы. Даже главный пиратский остров Тортуга есть - Жигулевские горы, окруженные со всех сторон Волгой, невысокие, но отвесные скалы, укромные бухты, непроходимые леса. И пираты - донские казаки. В роли Стеньки, ясно, Джонни. Который Депп. Даже политкорректного негра можно включить в состав ватаги, типа освободили из персидского (иранского) рабства.

Это прекрасный сюжет для большого голливудского фильма. И хороший вариант новой инвестиционной привлекательности региона. И это не шутка. Режиссером пригласить Гринуэя, он фактуру знает, по Волге ходил. Пусть кино будет с элементами арт-хауса. И если при затратах в 50 миллионов фильм принесет 80, это будет большим успехом. Потому что из этого можно сделать франшизу, построить в Жигулях несколько разных тематических парков - детских, экстремальных, спелеологических. Использовать созданное кинопроизводство для развития региона. Тут вообще образуется прекрасная символическом связь: первый русский фильм «Понизовая вольница» был снят по песне про Стеньку и княжну. Песню написал самарский краевед Садовников. И эту историю про княжну, кстати, тоже весь мир знает - первая гравюра на тему появилась еще в XVII веке, и песню про Мутер Вольга тоже. Пираты Жигулей поддержат концепцию города-курорта и наверняка найдут отклик в сердцах россиян.

























Народный герой
Кроме пиратско-разбойничьей части есть и другое очень важное в этом герое. Степан Разин - это образ, очень созвучный духу русского народа. Той вечной и неизменной его сердцевине, крепи, которая и есть вечный русский дух. Знакомый еще Бабе-яге в сказках и сохранившийся по сей день. Именно этот дух мы и должны передать нашим потомкам. Не случайно так велик и глубок след, оставленный Стенькой в русской культуре. И, простите за меркантильность, это наследие тоже нам поможет. В этом наследии до сих пор непонятое, самое загадочное произведение Велимира Хлебникова - поэма «Степан Разин». И единственный роман, написанный Василием Шукшиным. И «Казнь Степана Разина» Евгения Евтушенко. И сама песня про княжну. И три песни Пушкина, стилизованные под народные. И картины Сурикова и Кустодиева. Еще произведения Шостаковича, Толстого, Кинчева - на любой вкус.

Образ Степана Разина, конечно, гораздо глубже условного Джека Воробья, но это как раз достоинство: культурный экспорт может существовать на нескольких уровнях. Наряду с играми для телефонов про поиски клада может (должен!) быть пласт серьезной краеведческой работы и красивые мрачные романы в стиле Нила Геймана.

Самарская демократия
Самара была последним городом, который открыл ворота народной армии Степана Разина. Здесь он решил объявить, что его конечная цель - свержение монархии, провозгласил, что в закрытом парчовыми занавесями челне - патриарх Никон и царевич Алексий. Потом Степан ушел к Симбирску, где был разбит, и больше в Самару никогда не возвращался. Самара дорого заплатила за то, что открыла ворота и присоединилась к самозванцу. Десятки и сотни горожан были казнены, но почти десять месяцев держалась в Самаре вольная республика казаков, бурлаков и крестьян. Это, можно сказать, наш первый опыт демократии. 1671 год, на всякий случай. Во Франции правил Людовик XIV, в Америке только-только появляются английские колонисты. Мы, конечно, никогда не узнаем, как жили в Самаре в этот период «понизовой вольницы»: сохранившиеся документы в основном касаются наказания бунтовщиков, но опыт был.

А еще можно продвигать совсем простые, но довольно-таки туристические вещи. Например, именно с осадой Самары Разиным связаны первые упоминания самарского общепита: «Он де вор Стенька, пограбя на кабаке на посаде вино, побежал на низ». Вот она, слава кабаков самарских, откуда началась!

Бунтари и причины
Хороший герой Степан Разин, только вот бунтарь. И это сразу же усложняет историю. Открытое выступление против власти, пусть и 330 лет назад, делает Степана Разина уже не таким желанным героем в пантеоне локальных героев, но он есть. И есть прекрасное место, природный шедевр, с которым связаны самые разные легенды, посвященные Разину. И в этих легендах он далеко не всегда представлен положительным героем. Есть ведь и другой Степан Разин - колдун, душегуб великий и страшный разбойник. Такого Разина тоже помнят на Волге. И со знаменитыми кладами его, которые в Самарской луке искали графья Орловы- Давыдовы, в народной традиции тоже все звучит мрачно. Да и не нашли их, эти сокровища несметные, сколько ни искали. Поищем снова или пусть лежат?
Дата: 6 марта 2018 , 10:47
97
Автор текста: Илья Сульдин
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