Самое самарское. Как сохранить город-курорт

Все проходит. Завершается и Чемпионат мира по футболу. И пришло время подумать и понять, как Самаре сохранить и использовать этот опыт счастья.



Чудо свершилось



Надо сказать, что ЧМ-2018 превзошел многое. И наши ожидания, и чаяния наших гостей.



Можно теперь долго перечислять, что же в Самаре за это время произошло впервые. Впервые за всю историю города. Например, никогда не было в Самаре такого количества зарубежных, и не сказать, что странных, но неожиданных гостей. Испаноязычных американцев - колумбийцев, мексиканцев, костариканцев - в общей сложности почти 50 тысяч. Это намного больше, чем приехало из этих стран в Россию за прошлый год. А здесь все сразу - к нам.



Представители Нового Света стали такими неожиданными туристами, на которых здесь никто не рассчитывал и не ждал. Даже испанский мы не выучили. Хотя про то, что колумбийцев на ЧМ будет больше, чем любых европейцев, известно было давно. Но не нам.



Что мы узнали



Сейчас, когда закончились игры и город ждет окончательного снятия ограничений, возврата к будням, уже слышатся голоса: события, как Чемпионат, бывают раз в жизни. И опыт Чемпионата - просто приятные воспоминания.



Особой практической ценности для развития туристической привлекательности региона здесь не найдешь, так как именно исключительность этих событий делает наше персональное наследие чисто эмоциональным. Эх, хорошо было! Но все ли это?



И даже наш эмоциональный опыт - радость от общения с гостями - тоже требует обобщения. Ведь это уникальное событие - тысячи и тысячи самарцев впервые встретились с иностранцами. Даже те, кто бывал за границей прежде, впервые в жизни принимали их в качестве гостей. Неужели нам не интересно и не важно, какие мы хозяева? Ведь гости-то уехали, а мы остались. Те же. Или все-таки другие?



Чей Чемпионат



Наш! Жителей города прежде всего. Эйфория первых дней, когда перекрытая улица Куйбышева и бар «Турбаза «Ветерок» стали практически мемом и символом неожиданной свободы, выплеснулась в социальные сети. Начался настоящий праздник непослушания.



Полиция блокировала чрезмерность в работе бара, но очарование пешеходности было так велико, что Дмитрий Азаров принял решение (после тысячи ретвитов!) - улица будет пешеходной до осени, по выходным.



Конечно, то, что Чемпионат меняет жизнь города, - это хорошо. Но вот проблема: эти изменения, впечатления, суждения очень ценный массив информации, но при этом чрезвычайно размытый. Не очень понятно даже, кто и как все происходящее должен сохранять, анализировать и оценивать.



Необходимость собрать и сохранить информацию вполне научна. В конце концов, это важнейшая веха в истории города. Но есть и другие, менее пафосные причины.



Профессор Владимир Звоновский - один из первых, кто пытается оценить воздействие Чемпионата с точки зрения социальных наук. И его выводы, частично приведенные на странице Facebook, показывают, что популярность пешеходной Куйбышева скорее пузырь, чем реальная ситуация.



«Ну давайте разберемся по поводу пешеходной Куйбышева.



Итак, разделим ее на два сегмента - от площади Революции до Некрасовской и от Некрасовской до площади Чапаева. По данным «Яндекс.Аудитории» хотя бы раз первый сегмент за последнюю неделю посетили 1559 человек, второй - 2805 или почти вдвое больше. Очевидно, что близость фан-зоны, Струковского сада и пляжа сказывается. Тем не менее полторы тысячи человек как-то уж совсем мало.



Тем более что повторно в эти сегменты пришли менее тысячи человек. Чтобы понять, насколько мало это число, его можно сравнить с тем числом, которое «Яндекс» считает жителями этого района (определим его как живущими в границах улиц Степана Разина и Фрунзе) - около 13 тысяч, то есть на порядок больше…



В общем, значительного эффекта от переходности Куйбышева ждать не приходится. Но пробовать надо и развлечений туда надо больше заводить. Особенно на площадь Революции».



Что заводить?



Улица Куйбышева пустеет. Да, жара, но без карнавалов и матчей, без болельщиков и полиции в белом, что останется здесь? Зачем делать эту улицу пешеходной? Не ради ведь тысячи ретвитов.



Улицу Куйбышева и весь центр надо придумывать. Как целостную концепцию, а не как объект благоустройства. И тут, увы, от профессора Звоновского можно только попросить информацию. Создать нормальную зону в центре города можем только мы, горожане.



Программа «Наследие» должна как-то соединиться с программой «Развитие». Инвестиции в центр Самары - прекрасный способ привлечь деньги в регион и создать привлекательность, новые рабочие места, комфортную среду. Речь идет о центре Самары просто потому, что это пример перед глазами. Но ведь Чемпионат открыл и очень много неочевидных, но важных вещей. Нам - о нас.



Чаще встречаться



Чтобы понять, как использовать опыт Чемпионата для повышения туристической привлекательности региона, необходимо в ближайшее время по самым горячим следам собирать группу из заинтересованных горожан. Ученых, таких как Звоновский. Активистов, таких как Андрей Кочетков. Он использовал Чемпионат, чтобы окончательно придать «Том Сойер Фесту» международный статус. Ремонтировать самарские дома приедут уже через неделю волонтеры из Америки, Азии и Австралии.



Это практический опыт - кейс, как сейчас говорят, реализованный прямо у нас на глазах. Кочетков поднял имидж «ТСФ» на новый уровень, используя Чемпионат.



А чего добьется Самара, используя опыт Чемпионата? Для начала хорошо бы просто не разбазарить опыт. Хорошенько запомнить, как это было, и придумать, как повторить.