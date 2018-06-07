Самое самарское. Город высокой культуры

Скрепя сердце приходится признать: наибольшую роль в том, чтобы Самару считали городом бескультурным, сыграл сотрудник нашей газеты! Увы! Это был Максим Горький, напечатавший свои «Письма одного странствующего рыцаря» - именно с таким подзаголовком вышли его очерки «Самара во всех отношениях». И вышли они, конечно, на страницах «Самарской газеты» 122 года назад. И прилипло.



Мнение Горького (и не только)



О чем писал Горький? Об угрюмой провинциальности нашего города и его бескультурье. Перечитайте, оно того стоит. В интернете легкодоступно. Узнаваемого очень много, несмотря на время создания. Например, описание Струковского сада.



И надо сказать, что мнение Горького о бескультурной Самаре постепенно овладело умами прежде всего самих самарцев.



Как-то забывалось, что Алексей Пешков в момент создания этого произведения был 28-летним молодым человеком с неустроенной судьбой и репутацией почти нигилиста. Значит ли это, что мнение его эмоционально и необоснованно? Еще как обоснованно! Но нельзя при этом возводить его в абсолют. В конце концов сам-то Пешков - будущий великий писатель и классик советской литературы - писал это не где-нибудь, а в «Самарской газете». Уже его присутствие в Самаре делало ситуацию не такой безнадежной. Да и молодой Алеша Толстой бегал по улицам этого малокультурного города.



Так может ли самарская культура считаться частью нашего бренда, и каково место ее в создании привлекательности Самары? Тут все зависит от того, что считать культурой.



Рок над «Самара Ареной»



Важнейшей частью привлекательности Самары сейчас является, честнее было бы написать остается, фестиваль «Рок над Волгой». Это событие, по которому наш город известен молодежи всей России. Фестиваль можно найти в «Википедии» в списке крупнейших концертов в истории человечества. Есть мнение, что предыдущий губернатор выступление Rammstein воспринял как оскорбление морали, и фестиваль исчез.



Дмитрий Азаров, будучи мэром, «Року над Волгой» покровительствовал. И на фестиваль ездил. Но пока о возрождении нашего гиганта ничего не слышно. Есть версия, что фестиваль перейдет в нормальную форму и будет проходить два-три дня, при этом главной площадкой станет «Самара Арена», а вокруг расположится большой фестивальный городок и две-три сцены поменьше. Такой тип организации гораздо ближе к современным европейским рок-фестивалям, и понятна система его коммерциализации. Можно отмахнуться: «Рок над Волгой» делался за деньги областного бюджета, но для нормального развития фестиваля это единственный путь развития и жизни. Тем более что фестивали - это отдельная и очень большая часть нашей культурной привлекательности.



Не только «Груша»



В этом году легендарному Грушинскому фестивалю исполняется 50 лет. Это огромная дата! Кто из ребят, стоявших у истоков клуба и фестиваля, мог предположить, что будет полувековой юбилей и приедут на него барды со всего мира. Да, у фестиваля были взлеты и периоды сложностей самого разного толка. Сейчас, несмотря на периодические бравурные заявления, «Груша» находится в сложном положении. Но! Полвека, жизнеспособность проекта доказана. Это будет для нас как Авиньонский фестиваль - всемирный фестиваль с местной спецификой.



Но ведь «Груша» не единственный наш массовый фестиваль на природе. На той же поляне «Метафест» - местная версия взрослого рок-фестиваля, которая уже пользуется стабильным спросом у любителей музыки всего Поволжья. И здесь проходят концерты, которые сами исполнители называют незабываемыми. Масштаб фестиваля не поражает воображения, но это скорее плюс. Его организаторы ценят дружескую атмосферу выше доходности.



В этом же сегменте нашей культурной жизни - фестиваль «Протока» и другие эвенты с элементами этники. Но это очень сезонная история. А культура все-таки круглогодична. Поэтому обратимся к традиционным храмам искусства.



Театральная слава



Может ли привлечь туристов самарская опера? Не просто может - постоянно привлекает. И не только оперное и балетное искусство, но и здание, и весь комплекс площади имени Куйбышева - не могут не привлекать. Посложнее ситуация у драматического театра, здесь существует ряд объективных проблем. А уровень, заданный Петром Монастырским и Николаем Симоновым, конечно, обязывает очень ко многому. А теперь у нас в регионе появилась новая звезда - театр «Грань» в Новокуйбышевске. Это действительно в ситуации с культурной привлекательностью региона история очень интересная. Театр невероятно известен, конечно, его связывают с Самарой, он продвигает нашу культуру на новый уровень: две «Золотые Маски» за два года - фантастический результат! При этом из-за маленького размера и географического положения сами спектакли практически недоступны широкой аудитории. Но восторга это не отменяет. И возможностей развития театрального туризма тоже.



Ширяевские «бурлаки»



Вот случай самого растиражированного эпизода в культурной истории Самары. И памятник бурлакам у нас есть, и музей Репина в Ширяево, а еще там же проходит биеннале современного искусства. Хотя никаких бурлаков в Ширяеве не писал Илья Ефимович - сделал несколько набросков. Но! Картина давным-давно признана абсолютной классикой, знает ее каждый человек в нашей стране, поэтому вокруг этого небольшого, в общем-то, эпизода в жизни Репина возникла целая индустрия. Прекрасный пример, как работает культурный брендинг, несмотря на смену экономических и политических формаций. Еще один такой пример - в области литературы.



Замок Буратино



Литературный музей - еще один повод для культурного брендинга Самары. Да, про Буратино знают только в нашей стране. В остальном мире актуален Пиноккио, но и для иностранных туристов усадьба Алексея Толстого - очень понятная вещь. Есть даже скульптура мальчика с золотыми зубами - очень по-русски выглядит наш Буратино, как будто с фиксами. Но если оставить в стороне шутки, то можно сделать на основе этого литературного произведения парк развлечений. Хороший парк развлечений - с нашими героями. У Толстого ведь есть и фантастика самая разная, и исторический роман «Петр Первый», и эпопея «Хождение по мукам». Если это будет парк развлечений нормального европейского уровня, то он станет магнитом для жителей в радиусе тысячи километров.



Самара - родина Буратино. И сама идея создания парка развлечений с такой тематикой неизбежно вызовет шквал иронических замечаний про «страну дураков». Но мы-то знаем, на каком поле надо закапывать свои денежки! Инвестиционный проект такого парка - тоже способ

развития самарского бренда.