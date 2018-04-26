26 апреля 2018 года,
18:01
$ 61.75    75.33   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Самое самарское. Город русского модерна

Зачем туристы приезжают в города? Вот, казалось бы, глупый вопрос. Но все-таки в Самаре часто складывается ощущение, что мы не знаем на него ответа. Туристы приезжают в большие города для разного - шопиться, тусить, есть-пить, но всегда хоть краем глаза - смотреть достопримечательности. Это может быть парк, стела, провал, но в большинстве случаев это все-таки здания.

Ценные здания
А есть ли в нашем городе такие здания, которые не стыдно показать даже самому взыскательному туристу? Да, есть, и прежде всего это здания, имеющие историческую ценность: дом Рытикова - музей Ленина, бункер Сталина в бывшем здании обкома. С точки зрения архитектурных достопримечательностей в Самаре ценного немного. Но есть объекты, архитектурные и художественные достоинства которых достаточно велики, чтобы мы могли заявить о себе громко, на весь мир и всех пригласить к нам, в Самару! В Город Русского модерна.

Ценный стиль
Чем ценен модерн. Тем, что он moderne - извините за тавтологию. Современный. Так его назвали, несмотря на большое влияние японской культуры и культуры очень Древнего Египта. Современный, хотя в эпоху промышленного капитализма, в царстве порядка и субординации, стиль модерн пропагандировал растительные, природные линии, асимметрию. Почему же при этом он так сильно передает дух эпохи и сохраняет его по сей день? Просто мы живем в мире, который появился после удара хлыста Германа Обриста. В мире, одержимом идеей современности. Мире, невозможном без того, чтобы соотнести себя со словом модерн… Интеллектуалы и философы спорят, живем ли мы в эпоху пост-постмодерна или, напротив, в неомодерне. Но само понятие современности - священно. Больше всего мы боимся оказаться несовременными…

Но вернемся в Самару. Так получилось, что первый взлет нашего города в конце XIX века счастливо совпал с появлением стиля модерн. Поэтому купцы- старообрядцы, и не только они, вдруг возжелавшие стать современными, активно строили особняки и дома в новом стиле.

Диадема зданий
В результате за неполные два десятилетия в не очень большой Самаре было построено 20 очень приличных зданий стиля moderne. Вот список памятников стиля, кстати, неполный.
1. Особняк Э.Г. Эрна.
2. Торговый дом С.Е. Пермякова.
3. Особняк А.У. Зеленко.
4. Доходный дом А.Ф. Нуйчева (Гимназия сестер Харитоновых).
5. Пушкинский народный дом.
6. Особняк А.П. Курлиной.
7. Особняк П.И. Шихобалова.
8. Ресторан «Аквариум».
9. Театр-цирк «Олимп».
10. Особняк В.М. Сурошникова.
11. Дача К.П. Головкина.
12. Склады Н.В. Мешкова.
13. Особняк Е.Ф. Новокрещеновой.
14. Доходный дом П.П. Головкина.
15. Гостиница «Бристоль-Жигули».
16. Торговый дом П.В. Щетинкина.
17. Здание общественного собрания.
18. Особняк Н.С. Жоголева.
19. Кинотеатр «Фурор».
20. Банк Общества Взаимного кредита.
Эти здания стоят на улицах нашего города, их можно показывать туристам. Да мы и показываем! Регулярно и постоянно всем туристам показывают эти здания, не все, но многие. И знают наш город как столицу провинциального русского модерна, но не хватает какого-то бриллианта. А он есть, хотя и потускневший, но абсолютно сумасшедший!

Список памятников модерна, конечно, интересен, но, будем откровенны, настоящий шедевр там только один. Зато какой!





Сияющий бриллиант
 Дача со слонами. Это наша фамильная драгоценность, которую мы обязаны сохранить, хотя бы в память о Головкине. Дача, построенная Головкиным на волжском берегу по собственному проекту, - это шедевр, сравнимый со зданиями Сецессиона и домами Фрэнка Ллойда Райта. Что особенно ценно - это от начала и до конца дело рук самарского патриота, выдающегося нашего земляка и подвижника. А еще здесь есть мистическая история, прекрасный вид на Волгу и большой участок вокруг. Прекрасный потенциал для музея мирового уровня!

Открытие в этом здании музея русского модерна, реставрация самой дачи, воссоздание сада на участке, разработка программы поддержки музея - все это может сделать Самару интересной для любителей архитектуры и культуры. Дача со слонами - хороший символ для Самары, которая все-таки хочет выглядеть городом-курортом. Головкин, не сильно это скрывая, вдохновлялся дачами Кот д’Азур. Его собственная дача получилась не хуже, чем на французской Ривьере. Такой символ для города-курорта очень удачен. Позиционирует наш город и регион не только по типу отдыха, но и по его уровню.

Прорыв модерна
Такой проект, объединяющий не только памятники в стиле модерн, но дома, построенные в эклектике, русском стиле, неоготике - всех стилей, смежных с модерном, даст нам идею сохранения старого центра и вектор развития старого города. У нас очень много разных и удивительных домов. Сделав Самару городом русского модерна, мы восстановим преемственность с эпохой Головкина и Шихобалова. Тем более что точка роста у нас уже есть.

Самый популярный сегодня
Привлекательность модерна как составляющей нашего туристического стиля уже доказана. В особняке Курлиной под руководством Михаила Савченко работает Музей модерна. Есть коллектив единомышленников, есть база и наработки, есть мощная и понятная перспектива развития. Михаил и его команда уже вывели Музей модерна в лидеры самарских достопримечательностей на всех туристических сайтах. У музея превосходные отзывы, но совершенно непонятный статус. Он до сих пор считается отделом музея Алабина.

Простое и невозможное
Самарский модерн - это тема, лежащая на поверхности, но способная принести Самаре мировую известность. Конечно, есть и проблемы. Например, тот же Головкин никому не известен. Звезды-архитекторы в Самаре не строили. Поэтому серьезная архитектурная критика на Самару внимания не обращает, а это важно для статуса предприятия. Но это, конечно, не проблемы, а задачи, которые надо решать вместе с формированием бренда Самары как города Русского модерна. Сделать знаменитым Головкина, Зеленко, Квятковского, Засухина - для настоящих патриотов Самары это долг, который платежом красен. А уж модерн в долгу не останется, не случайно с этого стиля началась современность.


Дата: 26 апреля 2018 , 12:45
166
Автор текста: Илья Сульдин
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Билеты на второй тестовый матч на «Самара Арене» начнут продавать на этой неделе
26 апреля 2018
93
Билеты на второй тестовый матч на «Самара Арене» начнут продавать на этой неделе
Гарантийный ремонт дорог в Самаре завершат 1 мая
26 апреля 2018
116
Гарантийный ремонт дорог в Самаре завершат 1 мая
Территорию бывшего стадиона «Буревестник» в Самаре застраивать не будут
26 апреля 2018
174
Территорию бывшего стадиона «Буревестник» в Самаре застраивать не будут
День Победы на площади Куйбышева: Парад, «Бессмертный полк» и салют
26 апреля 2018
111
День Победы на площади Куйбышева: Парад, «Бессмертный полк» и салют
Проект развития территории бывшего самарского элеватора доработают
26 апреля 2018
105
Проект развития территории бывшего самарского элеватора доработают
Валерьян Панфилов: «Видно, как город преображается к Чемпионату»
26 апреля 2018
142
Валерьян Панфилов: «Видно, как город преображается к Чемпионату»
Проголосуйте за благоустройство Самары
26 апреля 2018
105
Проголосуйте за благоустройство Самары
В сквере Высоцкого появился «Тополь Победы»
26 апреля 2018
145
В сквере Высоцкого появился «Тополь Победы»
В Самаре готовятся к конкурсу на проектирование пятой очереди набережной
26 апреля 2018
169
В Самаре готовятся к конкурсу на проектирование пятой очереди набережной
Лента новостей
26 апреля 2018 , 17:19
93
Билеты на второй тестовый матч на «Самара Арене» начнут продавать на этой неделе
Они будут стоить от 200 до 1500 рублей
26 апреля 2018 , 16:47
116
Гарантийный ремонт дорог в Самаре завершат 1 мая
В частности, рабочие приводят в порядок покрытие на улице Ленинской
26 апреля 2018 , 16:35
174
Территорию бывшего стадиона «Буревестник» в Самаре застраивать не будут
Градостроительный совет отклонил предложение о возведении здесь  25-этажных жилых...
26 апреля 2018 , 16:33
111
День Победы на площади Куйбышева: Парад, «Бессмертный полк» и салют
9 мая в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой...
26 апреля 2018 , 16:32
105
Проект развития территории бывшего самарского элеватора доработают
В четверг, 26 апреля, состоялось заседание градостроительного совета. В числе прочих обсудили...
26 апреля 2018 , 16:01
142
Валерьян Панфилов: «Видно, как город преображается к Чемпионату»
Ветеран ПФК «Крылья Советов» прокомментировал встречу врио губернатора Самарской...
26 апреля 2018 , 15:25
105
Проголосуйте за благоустройство Самары
Этой весной у каждого жителя Самары есть возможность внести свой вклад в благоустройство...
26 апреля 2018 , 14:47
145
В сквере Высоцкого появился «Тополь Победы»
В среду, 25 апреля, по инициативе оператора связи МТС в Самарском районе прошла ...
26 апреля 2018 , 14:35
169
В Самаре готовятся к конкурсу на проектирование пятой очереди набережной
Предстоит определить состав комиссии, условия подачи заявок на участие в конкурсе, сроки его...
26 апреля 2018 , 14:31
137
На первом тестовом матче в районе «Самара Арены» будут работать мотопатрули МЧС
Они будут объезжать внешний периметр для обнаружения мелких очагов возгораний.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3158
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
2725
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
28 марта 2018
2583
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
2153
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
1723
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
1079
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1496
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
О том, зачем он прибыл в  Самару и какие прогнозы дает на  предстоящие матчи, - в...
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
791
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
В самарской галерее покажут, как делают книги
27 марта 2018
462
В самарской галерее покажут, как делают книги
  4 апреля в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной...
В Самаре память погибших в Кемерово почтят у Белого дома, на площади Героев 21-ой армии и в сквере Родина
27 марта 2018
1029
В Самаре память погибших в Кемерово почтят у Белого дома, на площади Героев 21-ой армии и в сквере Родина
Среда, 28 марта, объявлена в России днём траура. В воскресенье, 25 марта, в Кемерово в...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.