Самое самарское. Город русского модерна

А есть ли в нашем городе такие здания, которые не стыдно показать даже самому взыскательному туристу? Да, есть, и прежде всего это здания, имеющие историческую ценность: дом Рытикова - музей Ленина, бункер Сталина в бывшем здании обкома. С точки зрения архитектурных достопримечательностей в Самаре ценного немного. Но есть объекты, архитектурные и художественные достоинства которых достаточно велики, чтобы мы могли заявить о себе громко, на весь мир и всех пригласить к нам, в Самару! В Город Русского модерна.Чем ценен модерн. Тем, что он moderne - извините за тавтологию. Современный. Так его назвали, несмотря на большое влияние японской культуры и культуры очень Древнего Египта. Современный, хотя в эпоху промышленного капитализма, в царстве порядка и субординации, стиль модерн пропагандировал растительные, природные линии, асимметрию. Почему же при этом он так сильно передает дух эпохи и сохраняет его по сей день? Просто мы живем в мире, который появился после удара хлыста Германа Обриста. В мире, одержимом идеей современности. Мире, невозможном без того, чтобы соотнести себя со словом модерн… Интеллектуалы и философы спорят, живем ли мы в эпоху пост-постмодерна или, напротив, в неомодерне. Но само понятие современности - священно. Больше всего мы боимся оказаться несовременными…Но вернемся в Самару. Так получилось, что первый взлет нашего города в конце XIX века счастливо совпал с появлением стиля модерн. Поэтому купцы- старообрядцы, и не только они, вдруг возжелавшие стать современными, активно строили особняки и дома в новом стиле.В результате за неполные два десятилетия в не очень большой Самаре было построено 20 очень приличных зданий стиля moderne. Вот список памятников стиля, кстати, неполный.1. Особняк Э.Г. Эрна.2. Торговый дом С.Е. Пермякова.3. Особняк А.У. Зеленко.4. Доходный дом А.Ф. Нуйчева (Гимназия сестер Харитоновых).5. Пушкинский народный дом.6. Особняк А.П. Курлиной.7. Особняк П.И. Шихобалова.8. Ресторан «Аквариум».9. Театр-цирк «Олимп».10. Особняк В.М. Сурошникова.11. Дача К.П. Головкина.12. Склады Н.В. Мешкова.13. Особняк Е.Ф. Новокрещеновой.14. Доходный дом П.П. Головкина.15. Гостиница «Бристоль-Жигули».16. Торговый дом П.В. Щетинкина.17. Здание общественного собрания.18. Особняк Н.С. Жоголева.19. Кинотеатр «Фурор».20. Банк Общества Взаимного кредита.Эти здания стоят на улицах нашего города, их можно показывать туристам. Да мы и показываем! Регулярно и постоянно всем туристам показывают эти здания, не все, но многие. И знают наш город как столицу провинциального русского модерна, но не хватает какого-то бриллианта. А он есть, хотя и потускневший, но абсолютно сумасшедший!Список памятников модерна, конечно, интересен, но, будем откровенны, настоящий шедевр там только один. Зато какой!Дача со слонами. Это наша фамильная драгоценность, которую мы обязаны сохранить, хотя бы в память о Головкине. Дача, построенная Головкиным на волжском берегу по собственному проекту, - это шедевр, сравнимый со зданиями Сецессиона и домами Фрэнка Ллойда Райта. Что особенно ценно - это от начала и до конца дело рук самарского патриота, выдающегося нашего земляка и подвижника. А еще здесь есть мистическая история, прекрасный вид на Волгу и большой участок вокруг. Прекрасный потенциал для музея мирового уровня!Открытие в этом здании музея русского модерна, реставрация самой дачи, воссоздание сада на участке, разработка программы поддержки музея - все это может сделать Самару интересной для любителей архитектуры и культуры. Дача со слонами - хороший символ для Самары, которая все-таки хочет выглядеть городом-курортом. Головкин, не сильно это скрывая, вдохновлялся дачами Кот д’Азур. Его собственная дача получилась не хуже, чем на французской Ривьере. Такой символ для города-курорта очень удачен. Позиционирует наш город и регион не только по типу отдыха, но и по его уровню.Такой проект, объединяющий не только памятники в стиле модерн, но дома, построенные в эклектике, русском стиле, неоготике - всех стилей, смежных с модерном, даст нам идею сохранения старого центра и вектор развития старого города. У нас очень много разных и удивительных домов. Сделав Самару городом русского модерна, мы восстановим преемственность с эпохой Головкина и Шихобалова. Тем более что точка роста у нас уже есть.Привлекательность модерна как составляющей нашего туристического стиля уже доказана. В особняке Курлиной под руководством Михаила Савченко работает Музей модерна. Есть коллектив единомышленников, есть база и наработки, есть мощная и понятная перспектива развития. Михаил и его команда уже вывели Музей модерна в лидеры самарских достопримечательностей на всех туристических сайтах. У музея превосходные отзывы, но совершенно непонятный статус. Он до сих пор считается отделом музея Алабина.Самарский модерн - это тема, лежащая на поверхности, но способная принести Самаре мировую известность. Конечно, есть и проблемы. Например, тот же Головкин никому не известен. Звезды-архитекторы в Самаре не строили. Поэтому серьезная архитектурная критика на Самару внимания не обращает, а это важно для статуса предприятия. Но это, конечно, не проблемы, а задачи, которые надо решать вместе с формированием бренда Самары как города Русского модерна. Сделать знаменитым Головкина, Зеленко, Квятковского, Засухина - для настоящих патриотов Самары это долг, который платежом красен. А уж модерн в долгу не останется, не случайно с этого стиля началась современность.