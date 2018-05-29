Самая новая набережная. Виртуальный гид

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Четвёртая очередь набережной (Октябрьская набережная) открылась в 1986 году. Протяженность этого участка около километра. От остальных очередей четвертая отличается крутым склоном. Поэтому ее построили путём создания террас. Главным объектом четвертой очереди набережной стала «Ладья». Она появилась здесь в 1986 году к 400-летию Самары.

Отсчет нашей прогулки начинается с самого знакового объекта - 20-метровой «Ладьи». Основания стелы отремонтировали, заменили поврежденные элементы малых архитектурных форм и герба. Цвет «Ладьи» остался белым. Также на монумент нанесли антивандальное покрытие.Спустившись на один пролет вниз, по левую сторону от «Ладьи» можно увидеть построенный хозяйственно-бытовой комплекс. В нем находятся бытовые помещения для персонала, пункт охраны, туалет для маломобильных групп населения. Отдельный вход в комплексе ведет в комнату матери и ребенка.Пройдя чуть ниже от хозяйственно-бытового комплекса, можно увидеть новую детскую площадку с резиновым антитравматическим покрытием.Идем дальше, в сторону еще одного нововведения четвертой очереди набережной - амфитеатра. Здесь будут проводить городские мероприятия.Новой достопримечательностью набережной стал каскадный фонтан с подсветкой. Конструкция чаши выполнена из железобетона и облицована гранитом.По правую сторону от «Ладьи» располагается спортивная площадка, разделенная на детскую и взрослую зоны.Для маломобильных граждан на четвертой очереди набережной оборудовали четыре спуска.